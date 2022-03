"Newsroom LIVE Spezial - Krieg in Europa. Eskaliert die Lage?" HEUTE um 20:15 Uhr auf PULS 4 & um 22:20 Uhr auf PULS 24

Sondersendung mit Russland-Experte Gerhard Mangott & Militärexperte Gerald Karner zur Primetime zum Ukraine-Krieg auf PULS 4. "Ninja Warrior Austria" heute um 20:35 Uhr.

Wien (OTS) - Seit mehr als vier Wochen läuft eine Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine. Die Lage spitzt sich weiter zu. Während sich die Fronten verhärten, verschlimmert sich gleichzeitig die humanitäre Lage in den ukrainischen Städten.

In einem "Newsroom LIVE Spezial" zum Thema "Krieg in Europa. Eskaliert die Lage?" zeigt PULS 4 heute um 20:15 Uhr (sowie um 22:20 Uhr auf PULS 24) eine Sondersendung zu den aktuellen Ereignissen im Ukraine-Krieg. Zu Gast im Studio bei News-Anchor Thomas Mohr sind Russland-Experte Gerhard Mangott, sowie auch Militärexperte Gerald Karner. In ausführlichen Interviews besprechen sie mit Thomas Mohr die aktuelle militärische Lage. Im Rahmen der Sondersendung um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 gibt außerdem PULS 24-Reporterin Josephine Roeck einen Lokalaugenschein aus Moldawien.

Die heutige Ausgabe der PULS 4-Show "Ninja Warrior Austria" startet direkt danach um 20:35 Uhr.

