Einladung zum Pressegespräch "Zukunftsstudie: Haben wir 2050+ in Österreich noch eine Landwirtschaft?"

Wien (OTS) - Die Österreichische Hagelversicherung hat aus Anlass ihres 75-Jahr-Jubiläums die Studie „Die Zukunft der Landwirtschaft in Österreich 2050+“ beim Zukunftsinstitut beauftragt. Diese zeigt auf, welche Megatrends, also welche großen Veränderungen, die Landwirtschaft in den nächsten Jahrzehnten beeinflussen. Es werden in vier möglichen Szenarien künftige Entwicklungen beleuchtet und konkrete Handlungsempfehlungen für den Erhalt einer robusten Landwirtschaft, die unsere Bevölkerung mit ausreichend qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt, gegeben. Denn eines ist klar: An der Zukunft der Landwirtschaft muss jede Bürgerin und jeder Bürger ein existentielles Interesse haben. Ohne Landwirtschaft kein Essen, ohne Essen kein Leben. Die Coronapandemie und die aktuelle dramatische Situation in der Ukraine machen die Notwendigkeit einer hohen Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln für jeden offensichtlich.

Matthias Horx, Zukunftsforscher

Zukunftsforscher Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung



Datum: Freitag, 25. März 2022, 9:30 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung, Lerchengasse 3–5, 1080 Wien

