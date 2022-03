Geballte Frauenpower im Führungsteam von TPA

Klagenfurt/Linz/Villach/Wien (OTS) - Das renommierte österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seine Führungsriege und hat per Jahresbeginn Astrid Ebenwaldner, Andrea Harrer-Malaschofsky, Marina Mittermaier und Kerstin Rauch zu Directors ernannt.

Astrid Ebenwaldner verstärkt seit 23 Jahren das Team der TPA Steuerberatung in Kärnten, seit 2014 ist sie am Standort in Villach tätig. Die Steuerberaterin studierte Betriebswirtschaftslehre an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt. Dort entdeckte sie bereits ihr Interesse für Steuerrecht insbesondere für die Umsatzsteuer. Astrid Ebenwaldner ist Expertin für Körperschaften öffentlichen Rechts, insbesondere Gemeinden, und für Klein- und Mittelbetriebe.

Andrea Harrer-Malaschofsky war zunächst am TPA Standort in St. Pölten tätig bis sie 2019 nach Linz wechselte. Die Steuerberaterin leitet die Personalverrechnung bei TPA in Linz und hat ihren fachlichen Fokus auf Unternehmensgründungen und -nachfolge, Rechtsformgestaltung und die Beratung in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten gelegt. Die Niederösterreicherin studierte an der WU Wien Betriebswirtschaftslehre.

Marina Mittermaier absolvierte an der Leopold Franzens Universität in Innsbruck in kürzester Zeit zwei Studiengänge: Wirtschaftspädagogik und Betriebswirtschaft. Nach verschiedenen Stationen bei börsennotierten Unternehmen im In- und Ausland startete die gebürtige Tirolerin 2019 beim IFRS Team bei TPA in Wien, wo sie schon bald die Teamleitung des IFRS Retail Teams übernahm. Marina Mittermaier schloss außerdem die Ausbildung zum Financial Risk Manager (FRM) und zum Certified IFRS Group Accountant ab.

Kerstin Rauch ist am TPA Standort in Klagenfurt tätig. Nach Abschluss des Studiums der Angewandten Betriebswirtschaftslehre an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt führte sie ihr Weg direkt zu TPA. Seit mittlerweile 20 Jahren bereichert die Steuer-Allrounderin das TPA Team. Kerstin Rauch hat sich vornehmlich auf KMU spezialisiert und dort insbesondere auf die Branche Gastronomie und Hotellerie.

Karin Fuhrmann, Managing Partnerin bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „ Ich schätze mich glücklich, dass wir an allen unseren Standorten auf hochmotivierte und -qualifizierte Kolleginnen zählen können. Es ist mir ein besonderes Anliegen weibliche Verstärkung in unser Führungsteam zu holen! “

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

