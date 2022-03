Bezirksmuseum 21: Ende der Schau „Mautner-Markhof“

Eintritt frei: 22.3. und 27.3., Info: bm1210@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Mit Bildern, Texten sowie Objekten berichtet die Sonder-Ausstellung „Mautner-Markhof in Floridsdorf“ über die Geschichte der bekannten Unternehmer-Familie Mautner-Markhof und über deren geschäftliche Aktivitäten im 21. Bezirk. Noch an 2 Tagen ist diese Schau im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) kostenlos zu besichtigen: Das Museum ist am Dienstag, 22. März, von 15.00 bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 27. März, von 10.00 bis 12.00 Uhr, geöffnet.

Das Publikum soll die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Besucherinnen und Besucher der Ausstellung blicken zurück bis in das Jahr 1864. Damals gründete die Familie Mautner-Markhof eine Presshefe- und Spiritus-Fabrik in Floridsdorf. Ferner wird in der Schau über die „Brauerei St. Georg“ (1892) und über die Entwicklungen und Nutzung der „Mautner-Gründe“ informiert. Die Dokumentation ist in einem einstigen Wohnhaus der Familie, dem so genannten „Mautner Schlössl“, zu sehen. Heute befindet sich dort das Bezirksmuseum Floridsdorf. Der auf freiwilliger Basis agierende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, gibt Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Firma Mautner Markhof (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mautner_Markhof_(Unternehmen)

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

