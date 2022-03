CAPE 10 ART CONTEST 2022

“Challenge your talent – be part of it”

Wien (OTS) - Wien, 21. März 2022 - Der CAPE 10 Art Contest findet im Frühjahr 2022 statt und wendet sich mit der Ausschreibung an junge aufstrebende Künstler*innen im Alter zwischen 18-30 Jahren in Wien. Ihnen soll eine Bühne für ihr künstlerisches Schaffen geboten werden. Ganz nach dem Motto „Challenge your talent – be part of it“ sucht die CAPE 10 Stiftung die talentiertesten Künstler*innen in Wien, aus verschiedensten Kunstsparten. Die namhafte Fachjury, bestehend aus Erwin Wurm, Eva Schlegel, Manfred Wakolbinger, Markus Hanakam und Roswitha Schuller, sowie Leon Löwentraut und Jakob Kattner, bewerten die eingereichten Kunstobjekte und vergeben Preise in Wert von 12.000 € an die Hauptgewinner*innen.

Time-Schedule und Bewerbungsmöglichkeiten

Ab 1. April 2022 startet die Bewerbungsphase des CAPE 10 Art Contest 2022. Bis zum 10. Mai 2022 ist über www.cape10.at/artcontest die Einreichung der fertiggestellten Kunstobjekte möglich. Ob Malerei, Bildhauerei, Graffitikunst oder Medienkunst, alles ist erlaubt. Der Kunstwettbewerb findet in zwei Phasen statt. Die erste Phase umfasst die Online-Anmeldung der Bewerber*innen und die Erstsichtung der Jury. Die zweite Phase beinhaltet eine Kunstausstellung der ausgewählten Werke im CAPE 10 Haus – der Zukunft und sozialen Innovation und die Ermittlung der Gewinner*innen sowie die Preisverleihung im Rahmen eines Events am 24. Juni 2022. Die Jurymitglieder entscheiden nach Sichtung der eingereichten Werke darüber, welche 15 Bewerber*innen es in die zweite Phase des Kunstwettbewerbs schaffen, wessen Werke in der Ausstellung im Juni 2022 im CAPE 10 Haus zu sehen sein werden und welche dieser Künstler*innen letztendlich einen der ausgeschriebenen Preise erhalten wird. Die Ausstellung ist für alle Kunstbegeisterten in Wien frei zugänglich.

Kunst zur Förderung von Diversität

CAPE 10 setzt sich dafür ein, Kunstschaffenden Zugang zu einer breiten Öffentlichkeit zu ermöglichen. Chancengleichheit sowie Anerkennung in der Gesellschaft, unabhängig davon welche Mittel genutzt werden oder welche Nationalität die Kunstschaffenden haben, stehen im Mittelpunkt der Bemühungen. Talent comes naturally - der CAPE 10 Art Contest 2022 findet mit Unterstützung von Organics by Red Bull statt.

Über die CAPE 10 Stiftung

CAPE 10 ist mehr als ein Gesundheits- und Sozialzentrum. In dem 2020 fertiggestellten Haus im Wiener Sonnwendviertel finden Kunst, Kultur, Kulinarik und junge, innovative Start-ups Platz. Jede(r) kann Teil von CAPE 10 sein. Als Ort der Begegnung und Hoffnung für alle fördert CAPE 10 Chancengleichheit und bietet auch Künstler*innen Platz. Darüber hinaus hat die CAPE 10 Stiftung mit der Initiative „Nein zu Krank und Arm“ einen Soforthilfefond ins Leben gerufen, mit dem Therapien und Heilbehelfe für Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, finanziert werden, die durch Krankheit an ihre finanziellen Grenzen stoßen. „Max & Lara“ und eine Bildungsakademie ist ein Förderprojekt für Kinder und Jugendliche, die sonst keinen Zugang zu den Bereichen Bildung, Sport und Freizeit hätten. www.cape10.at

