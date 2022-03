„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Wolf Haas und Pierre M. Krause am 22. März in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann haben sich wieder an das begeisterte Studiopublikum gewöhnt und laufen am Dienstag, dem 22. März 2022, ab 22.00 Uhr in ORF 1 zu neuer alter Hochform auf. Nach einem Streifzug durch die Wirrungen der heimischen Innenpolitik und einem Best-of aus dem ORF-Programm begrüßen sie zwei Meister ihrer jeweiligen Fächer: den preisgekrönten Autor Wolf Haas und den Late-Night-Moderator und Satiriker Pierre M. Krause. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ weiter mit Folge 2 der neuen „Science Busters“-Staffel: „Ich mach dich Detox“ heißt es diese Woche bei Martin Puntigam, Martin Moder und Helmut Jungwirth. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Der vielfach preisgekrönte Autor Wolf Haas ist gern gesehener Stammgast bei „Willkommen Österreich“. Bei seinem fünften Studiobesuch wird Haas natürlich auch über das Comeback seines legendären Ermittlers Simon Brenner sprechen, der im neuen Krimi „Müll“ die schmutzigen Geheimnisse der Abfallwirtschaft aufdeckt.

Mit Pierre M. Krause ist ein langjähriger deutscher Late-Night-Kollege von Stermann und Grissemann zu Gast. Nach stolzen 16 Jahren als Gastgeber der „Pierre M. Krause Show“ kehrt der wortgewandte Satiriker mit seinem neuen Format „Gute Unterhaltung“ auf die TV- und Streaming-Bildschirme zurück. Gute Unterhaltung ist auch garantiert, wenn Maschek ihre Synchro-Skills zum Besten geben und Big John Whitfield mit dem St. Marx Orchester für den würdigen musikalischen Rahmen sorgt.

Neue Folgen: „Science Busters – Ich mach dich Detox“ um 23.00 Uhr

Der Frühling steht vor der Tür und die „Science Busters“ räumen auf, entgiften und entschlacken. Und sie stellen toxische Fragen, wie zum Beispiel: Wie schaut Detox bei Hunden aus? An der Seite von MC Martin Puntigam putzen als Tatortreiniger der Naturwissenschaft der Molekularbiologe Dr. Martin Moder, Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz) und sein Universitätshund Woody.

