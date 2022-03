Philosophisches Forum zum Thema „Zeitenwende – Vorwärts in die Vergangenheit“ am 22. März um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem Krieg in der Ukraine hat sich alles verändert:

Der Bruch von Recht, Moral und Zivilisation hat das Vertrauen in die internationale Ordnung erschüttert. Viele fühlen sich unsicher und ohnmächtig. Sind Pandemie und Krieg die Geburtswehen einer neuen Epoche? Wie geht es weiter? Und was kann jetzt Hoffnung geben? Diesen Fragen gehen Philosoph Konrad Paul Liessmann und Moderatorin Barbara Stöckl mit ihren Gästen am Dienstag, dem 22. März 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 in einem „Philosophischen Forum“ nach.

„Diese Aggression wird unser idealistisches Bild vom Menschen wohl nachhaltig erschüttern: Vielleicht hatte Thomas Hobbes doch recht und die glaubwürdige Androhung von Gewalt ist das Einzige, was uns davon abhalten kann, gewalttätig zu werden“, sagt Konrad Paul Liessmann, der das „Philosophische Forum“ mitinitiierte. Es ist die dritte Auflage dieses ORF-Formats, das im März 2021 zum Thema „Zeigt Corona, wie wir wirklich sind?“ erstmals veranstaltet wurde.

Unter dem Titel „Zeitenwende – Vorwärts in die Vergangenheit“ diskutieren Konrad Paul Liessmann und Barbara Stöckl im Kuppelsaal der Technischen Universität Wien dieses Mal mit folgenden Wissenschafterinnen und Wissenschaftern:

Jörg Baberowski, Historiker und Gewaltforscher

Lisz Hirn, Philosophin

Wolfgang Müller-Funk, Kulturtheoretiker

Regina Polak, Theologin und Werteforscherin

Maximilian Lakitsch, Friedens- und Konfliktforscher

