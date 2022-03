Ukraine-Hilfe: Neue Plattform vernetzt NGOs mit gemeinnützigen Stiftungen

Wien (OTS) - Die Not der Menschen in den ukrainischen Kriegsgebieten und auf der Flucht wächst täglich. Jetzt sind rasch Mittel und Know-how zur Unterstützung der Notleidenden in und aus der Ukraine gefragt. Der Philanthropie-Sektor hat sofort auf die Situation reagiert, und zielgerichtet Gelder und Spenden mobilisiert. Ab sofort sind dafür die beiden Portale www.PhilanthropyForUkraine.eu und www.NGOforUkraine.eu online, die vom europäischen Dachverband Philea betrieben werden.

Der Verband für gemeinnütziges Stiften ist die österreichische Koordinationsstelle und ruft heimische Stifter*innen auf, jetzt Akzente zu setzen, und hilft bei der Koordination von Angeboten.

„Einer der blutigsten Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg wütet in Europa und eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht.“, erklärt Ruth Williams, Generalsekretärin des Verbands. „Viele unserer Mitglieder leisten seit Wochen Nothilfe. Doch der Hilfsbedarf ist immens und umso mehr sind alle Stifter*innen jetzt gefragt, aus eigener Kraft zu helfen oder sich Anderen anzuschließen. Es wird dafür einen langen Atem brauchen und genau das gewährleisten Stiftungen als nachhaltige Organisationen.“

Neben privaten Spenden und Beiträgen von Unternehmen leisten gemeinnützig aktive Stiftungen hierzulande einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von gemeinnützigen Projekten. Österreichs gemeinnützig aktive Stiftungen unterstützen Hilfs- und Förderprojekte jährlich mit rund 70 Mio. Euro. Zahlreiche Mitglieder des Verbandes sind im Rahmen ihres Stiftungszwecks in der Nothilfe vor Ort oder in den benachbarten Ländern aktiv, bzw. unterstützen Geflüchtete, die in Österreich Schutz finden.

Details zu den Gründungspartnern der Portale „Philanthropy for Ukraine“ und „NGOs for Ukraine“ finden sich unter: https://bit.ly/3tqqZK3

