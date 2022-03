Die britische Naturfilm-Legende Sir David Attenborough präsentiert in „Universum“ seine Hitparade der Natur

In „Musik liegt in der Luft – Attenboroughs lautstarke Tiere“ am 22. März um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sir David Attenborough eröffnet die Open-Air-Konzert-Saison und stimmt sein Publikum auf die bemerkenswerten Klänge der Natur ein. Die britische Naturfilm-Legende begibt sich auf eine musikalische Reise rund um die Welt und gewährt einen ungewöhnlichen Blick in sein reiches Archiv. In der neuen BBC-Dokumentation „Musik liegt in der Luft – Attenboroughs lautstarke Tiere“ von Mike Birkhead (ORF-Bearbeitung: Birgit Skulski), die „Universum“ am Dienstag, dem 22. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zeigt, präsentiert der legendäre Naturforscher seine Hitparade der Natur – und zwar über seine gesamte glanzvolle Karriere hinweg, beginnend in der Kindheit. Es sind klangvolle Lieder, die unser Verständnis von Tiergesang revolutioniert haben.

Das ganze Jahr, vom Frühling bis zu den dunkelsten Wintertagen, ist die Natur voller begnadeter Sänger. Jeder einzelne erzählt seine unglaubliche Geschichte und zeigt, wie viel mehr wir noch über die Welt der Natur erfahren können. Die Melodien von Kohlmeisen, Nachtigallen und Buckelwalen sind eine Offenbarung – manche schön, manche überraschend, manche tragisch.

Anders als es der Begründer der modernen Evolutionstheorie Charles Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts postulierte, dient der Vogelgesang nicht ausschließlich der Verteidigung des Reviers oder dem Anlocken einer Partnerin – nach Darwin die beiden Hauptkomponenten seiner Theorie der sexuellen Selektion. Gesang im Reich der Tiere erfüllt weit mehr Funktionen als lange Zeit angenommen. Er ist Selbstverteidigung, das Versprechen guter Vaterschaft, eine dreiste Täuschung und er ist vor allem nicht nur den männlichen Tieren vorbehalten. Eine neue Generation von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern hat entdeckt, dass bei 64 Prozent der Singvogelarten auch die Weibchen ihre Stimme erheben. Aber gerade als sie endlich gehört werden, wächst die Befürchtung, dass wir nicht mehr lange Zeit haben, ihnen zuzuhören.

David Attenborough spickt Fundstücke aus dem Archiv mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der australische Prachtleierschwanz hat ein besonderes Talent. Der Singvogel ist ein Meister der Nachahmung. Ob Kameraverschluss, Alarmanlage oder Kettensäge: Er beherrscht alle Arten von Geräuschen. Männliche Prachtleierschwänze können diese Fähigkeit aber auch für ziemlich hinterhältige Zwecke nutzen. Sie imitieren die Laute eines Vogelschwarms, der vor einem Raubtier in der Nähe warnt. So suchen die leichtgläubigen Prachtleierschwanzweibchen Schutz und somit ihre Nähe.

Das traurigste Lied stimmt der hawaiianische Schuppenkehlmoho an. Der Vogel ruft nach einer Partnerin, ohne zu wissen, dass er der letzte seiner Art ist. Er wurde im Jahr 2000 für ausgestorben erklärt. Die Zerstörung von Lebensräumen und die Ausbreitung invasiver Tierarten haben den Bestand hawaiianischer Singvögel dezimiert.

Eine „Universum“-Dokumentation über bahnbrechende Forschung und erstaunliche Einsichten. Ein Chor der Verwunderung – und nicht zuletzt ein Weckruf für die Menschheit.

