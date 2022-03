Lehre mit Zukunft 2 – AK Präsidentin Anderl, Bildungsstadtrat Wiederkehr, Bildungsdirektor Himmer zur Digitalisierung

Wien (OTS) - Die AK Wien unterstützt die Wiener Berufsschulen mit insgesamt 500.000 Euro bei der Modernisierung der Ausbildung der Lehrlinge im Bereich Digitales. AK Präsidentin Renate Anderl stellte das Angebot der AK Wien heute auf der Digitalisierungskonferenz der Bildungsdirektion für Wien mit den LeiterInnen der Wiener Berufsschulen vor. Mit dabei waren Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

AK Präsidentin Renate Anderl: „Die Digitalisierung ist noch nicht in allen Lehrbetrieben angekommen. Da müssen die Berufsschulen einspringen. Wir unterstützen sie dabei. Wichtig ist, dass alle Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich die notwendigen digitalen Kompetenzen anzueignen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle gleich vom digitalen Wandel profitieren und keine digitale Kluft in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz entsteht. Das gilt vor allem für die Lehrlinge. Unsere Lehrlinge brauchen gute Chancen im Beruf. Sie müssen bei der Digitalisierung mithalten können. Wir müssen ihnen die Werkzeuge mitgeben, um neue Technologien zu verstehen und zu beherrschen. Sie sind schließlich unsere Fachkräfte von morgen. Mit unserer Unterstützung der Wiener Berufsschulen bei der Digitalisierung leisten wir unseren Beitrag für Lehre mit Zukunft.“

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Wenn wir der aktuellen Corona-Pandemie überhaupt irgendetwas Positives abgewinnen können, dann ist es, dass längst notwendige Reformen zügig umgesetzt werden mussten und schlussendlich auch konnten. Die Digitalisierung, die uns in fast allen Lebensbereichen begleitet, ist ein Thema, dem wir uns in den Lockdowns im Bildungsbereich konkret gewidmet haben. Seither ist sehr viel im dringend notwendigen Ausbau von flächendeckendem Wlan und der Ausstattung von modernem technischen Gerät an Bildungseinrichtungen passiert. Auch für Lehrlinge wird die Digitalisierung zum fortwährenden Begleiter, insofern ist jeder investierte Euro in den technischen Fortschritt ein gewonnener!“

Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Digitalisierung wird in unserem Alltag immer selbstverständlicher. Digitale Bildung sollte somit kein Bereich sein, in dem sich einige wenige Schulen spezialisieren, sondern an allen Wiener Schulen gelehrt werden. Dieses Ziel wird auch im Zuge unseres Projekts 100 Jahre Bildung für Wien verfolgt und vermehrt in den Fokus gerückt. Gemeinsam mit der AK Wien können wir nun auch an Berufsschulen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um so moderne Pädagogik weiterhin voranzutreiben und zu fördern.“

Andrea Trattnig, Abteilungsleiterin „Stadt Wien – Schulen“: Die Basis für einen erfolgreichen Bildungsweg junger Wiener*innen ist unter anderem eine zeitgemäße Bildungsinfrastuktur. Dies beinhaltet auch die Ausstattung mit den dazugehörigen digitalen Geräten. Als Schulerhalterin freuen wir uns, das Projekt unterstützen und mittragen zu können.“

