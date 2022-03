Die „Soko“ ermittelt im Brucknerhaus Linz

Außerdem am 22. März in ORF 1: Ein „Herz aus Stein“ gibt der „Soko Donau“ Rätsel auf

Wien (OTS) - Ein Musik-Ensemble unter Verdacht: Ins Brucknerhaus Linz führen die Ermittlungen das „Soko“-Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski, wenn es am Dienstag, dem 22. März 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 den neuen Fall „Da Capo“ zu lösen gilt. Ins Visier gerät u. a. auch Josephine Bloéb als eines der verdächtigen Mitglieder des jungen Streichquartetts. Unfall oder doch Mord? Vor dieser Frage steht die „Soko Donau“, die es um 21.05 Uhr im Krimi „Herz aus Stein“ mit einem Verkehrsunfall zu tun bekommt, der durch einen von einer Brücke geworfenen Pflasterstein ausgelöst wurde. Doch wer oder was steckt hinter dieser Tat?

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Linz – Da Capo“ (Dienstag, 22. März, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Damyan Andreev, Paula Hainberger und Miriam Hie sowie Josephine Bloéb in einer Episodenrolle; Regie: Martin Kinkel

David Báthory, Dirigent eines Streichquartetts, das in Linz für einen wichtigen Auftritt probt, wird vergiftet. In den Fokus von Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) geraten die übrigen Mitglieder des Quartetts. Báthorys Assistent, Bernardo Souza (Leonard Burkhardt), würde am meisten vom Tod des Maestros profitieren, denn er nimmt nun dessen Platz ein. Doch auch die beiden Geigerinnen, Nancy Liu (Julia Strowski) und ihre Konkurrentin Adina Morosan (Josephine Bloéb) könnten ein Motiv haben. Zwischen den beiden tobt ein beinharter Konkurrenzkampf. Morosan und Báthory wiederum hatten persönliche Differenzen, darüber hinaus bevorzugte er Nancy. Aber diese hat ein ernstes Problem mit ihrem Handgelenk, und Joe und Ben müssen sich die Frage stellen, ob Báthory sie nicht deswegen ersetzen wollte.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Herz aus Stein“ (Dienstag, 22. März, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Michael Steinocher, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Gimpel

Natalie Blattner, Besitzerin eines kleinen Familienbetriebs, stirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls, ausgelöst durch einen von der Brücke geworfenen Pflasterstein. Auf einer in Tatortnähe gefundenen Schnapsflasche wird der Fingerabdruck von Taxifahrer Mario Hofstätter (Edi Jäger) entdeckt. Seinen Führerscheinentzug hat er Frau Blattner zu verdanken, er hätte also ein Motiv. Doch dann bringt die Untersuchung der Steine Überraschendes ans Licht.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

Die jeweils neue Folge von „Soko Linz“ gibt es vorab schon zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at