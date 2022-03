Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

60 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 20. März 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Lkw-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 20. März 2022, im Bezirk Südoststeiermark, bei dem ein 53-jähriger Motorrad-Lenker getötet wurde. Ein 22-jähriger Pkw-Lenker bog an einer Kreuzung links in eine Gemeindestraße ab und prallte gegen den Motorrad-Lenker. Der 53-Jährige stürzte von seinem Fahrzeug und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, zwei auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Je zwei Verkehrstote mussten in Kärnten und in der Steiermark sowie jeweils einer in Wien und in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall eine Vorrangverletzung, nichtangepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei drei Unfällen konnte die vermutliche Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, zwei Personen verwendeten keinen Sicherheitsgurt, ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und eine Person kam auf einer Eisenbahnkreuzung ums Leben.

Vom 1. Jänner bis 20. März 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 60 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 40 und 2020 63.

