Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gratuliert der Volkshilfe zum 75. Geburtstag

Großer Dank an rund 4.000 hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für ihren Einsatz

Wien (OTS/RK) - Vor 75 Jahren, am 21. März 1947, fand im Wiener Rathaus eine Vereinsgründung statt: Sozialdemokrat*innen um Luise Renner legten den Grundstein für die Österreichische Volkshilfe. Von der Armutskrise der Nachkriegszeit bis zum aktuellen Ukraine-Krieg leistet die Volkshilfe unmittelbare Hilfe für Menschen in Not. „Ich danke der Volkshilfe für ihren unermüdlichen und wichtigen Einsatz im Zeichen des Humanismus!“, gratulierte der Wiener Bürgermeister, Dr. Michael Ludwig. Er dankte den rund 4.000 hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für ihr großes Engagement zum Wohle vieler Menschen in Wien.

„Die Volkshilfe ist für Mitmenschen in Not da, in der Flüchtlingshilfe genauso wie im Pflege- und Gesundheitswesen. Und das seit 75 Jahren. Das ist beispielhaft für das Miteinander und die große Solidarität in Wien und kann nicht genug wertgeschätzt werden!“, unterstrich Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. (Schluss)

