3SI auf Einkaufstour: 15 Liegenschaften in 3 Monaten angekauft

Wien (OTS) - Die ersten drei Monate des Jahres sprengen beim Wiener Immobilienentwickler und Bauträger 3SI Immogroup alle Rekorde. Allein seit Jahresbeginn konnten über 15 attraktive Liegenschaften erworben werden. Darunter finden sich mehrere innerstädtische Zinshäuser wie ein Haus auf der Landstraßer Hauptstraße sowie ein großes Bauträgerobjekt im 22. Bezirk.

„ Schon die letzten Jahre über waren wir im Immobilienankauf mehr als erfolgreich, aber das Ankaufsvolumen in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres stellt nochmals einen absolut neuen Rekord in unserer Firmengeschichte auf! “, berichtet Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, erfreut. Seit 1. Jänner konnte der familiengeführte Wiener Immobilienentwickler mehr als 15 Liegenschaften erwerben, darunter mehrere Zinshäuser in Top-Lagen, Grundstücke für den Neubau aber auch zwei Bürohäuser.

Mit einem Zinshaus in der Landstraßer Hauptstraße, das neben über 2.000 m² Bestandsfläche zusätzliche 600 m² an entwickelbaren Wohnraum im noch unausgebauten Dachgeschoß bietet, konnte ein besonders attraktives Altbauprojekt in den Bestand des Bauträgers gelangen. Im Neubausegment wurde das 3SI-Portfolio durch den Erwerb von zwei Grundstücken sowie einem großen Areal im 22. Bezirk zusätzlich umfangreich erweitert.

Insbesondere die Liegenschaften im 22. und 3. Bezirk sollen, so Schmidt, in den nächsten Monaten planungstechnisch umgesetzt werden; der Baustart für beide Projekte ist jeweils noch für dieses Jahr geplant. „ Durch die Ankäufe der letzten Wochen ist unsere Projektpipeline noch praller gefüllt, als zu Jahresbeginn – für dieses Jahr stehen wir somit bei über 30.000 m² an Wohnfläche, die durch die 3SI Immogroup entwickelt werden! “, zeigt sich der Bauherr begeistert.

Mit ein Grund für den Ankaufsreigen sei, so Schmidt, die Firmenpolitik der 3SI Immogroup. „ Immobilienbesitzerinnen und -besitzer wissen, dass wir in kürzester Zeit bindende Ankaufsentscheidungen treffen und den vereinbarten Kaufpreis umgehend überweisen. „Rasch, unbürokratisch und seriös“ sind bei uns keine leeren Marketing-Versprechungen, sondern gelebte Ankaufspraxis. “

Auch die kommenden Wochen und Monate dürften dem Jahresauftakt in nichts nachstehen. „ Wir sind derzeit mit weiteren Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern in Verhandlung und freuen uns auf zahlreiche Angebote! “, betont Schmidt. Überzeugt ist der Immobilienentwickler außerdem vom auch weiterhin nicht abflauenden Run auf Immobilien. „ Es gibt nicht Sichereres, als in unsicheren Zeiten eine Immobilie zu besitzen. Die Nachfrage ist ungebrochen. “

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

