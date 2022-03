„Exploring New Capitalism": Das Online-Symposium von RIETI und CEPR findet am 23. März statt

Tokio, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das in Tokio ansässige Forschungsinstitut für Wirtschaft, Handel und Industrie (RIETI) hat angekündigt, dass es am 23. März gemeinsam mit dem Londoner Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung (CEPR) ein Online-Symposium zum Thema „Neuer Kapitalismus" und anderen Themen veranstalten wird.

Die japanische Regierung hat das Ziel, einen neuen Kapitalismus auf der Grundlage der Konzepte eines „positiven Kreislaufs von Wachstum und Verbreitung" und als „Pionier einer neuen Post-Corona-Gesellschaft" umzusetzen. In dem neuen Kapitalismuskonzept geht es unter anderem um den Rückgang der Produktivität und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Wirtschaft sowie um den Klimawandel und den sich verschärfenden internationalen Technologiewettbewerb.

Auf dem Symposium diskutieren europäische und japanische Experten über die Themen neuer Kapitalismus, „Klimawandel und wirtschaftliche Dynamik" und „Widerstandsfähigkeit globaler Wertschöpfungsketten (GVC) angesichts geoökonomischer Schocks", um Wege zu finden, die Probleme in Japan und auf der ganzen Welt lösen können.

- Uhrzeit / Datum: 17:00-18:30 Uhr (JST) / 9:00-10:30 Uhr (CET), Mittwoch, 23. März 2022

- Sprache: Englisch

- Teilnahme: Kostenlos

- Memo: Online (Live-Stream)

- Gastgeber: Forschungsinstitut für Wirtschaft, Handel und Industrie (RIETI) / Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung (CEPR)

Weitere Informationen: https://www.rieti.go.jp/en/events/22032301/info.html

Zugang: https://rieti.smktg.jp/public/application/add/6874?lang=en

*Um teilzunehmen, füllen Sie das Anmeldeformular aus dem obigen Link aus.

Programm

Keynote-Rede: Agenda für den Neuen Kapitalismus

YANO Makoto; Vorsitzender, RIETI / Project Professor, Institute of Economic Research, Kyoto University / Honorarprofessor, Sophia University

Podiumsdiskussion 1: Klimawandel und wirtschaftliche Dynamik -- Innovation für wirtschaftliche und planetarische Sicherheit

- Diskussionsteilnehmer

Rick VAN DER PLOEG; Forschungsstipendiat, CEPR/Professor für Wirtschaftswissenschaften und Forschungsdirektor, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies (OxCarre), Universität Oxford

ONO Yuki; Repräsentant, Hachidori Denryoku, Borderless Japan, Inc.

- Moderator

Richard BALDWIN; Professor für Internationale Wirtschaft, Graduate Institute, Genf

Podiumsdiskussion 2: GVC-Resilienz angesichts geoökonomischer Schocks

- Diskussionsteilnehmer

Richard BALDWIN

TODO Yasuyuki; Faculty Fellow, RIETI/Professor, Fakultät für Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften, Waseda University

- Moderator

WATANABE Tetsuya; Vizepräsident, RIETI

Zusammenfassung und abschließende Worte

- Moderator

Richard BALDWIN

