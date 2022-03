SPÖ-Holzleitner: Milliarde für Elementarpädagogik und Rechtsanspruch

SPÖ-Frauenvorsitzende kritisiert Planlosigkeit des Bildungsministers

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik übt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an den Aussagen von Bildungsminister Polaschek in der heutigen ORF-Pressestunde. „Polaschek redet über sein großes Herz für die Elementarpädagogik und handelt wie ein Eisschrank“, so Holzleitner. Sie vermisst konkrete Aussagen zur Elementarpädagogik, zur finanziellen Ausstattung und zum seit Jahren geforderten Rechtsanspruch auf Kinderbildung. „Alles unter einer Milliarde Euro für die Elementarpädagogik ist kein Erfolg. Polaschek lässt mit seiner Planungslosigkeit die Pädagog*innen, Eltern und Kinder im Stich“, so Holzleitner. ****

In diesem Zusammenhang erinnert die SPÖ-Frauenvorsitzende an die Sozialpartnerschafts-Einigung zur Kinderbildung. Um ein Systemversagen zu verhindern, braucht es jetzt dringend volle Unterstützung für die Pädagog*innen, die Arbeits- und Rahmenbedingungen müssen sich verbessern.

Es sind gerade Frauen, die in der Elementarpädagogik arbeiten – sie werden im Regen stehen gelassen, obwohl sie das System auch unter schwierigsten Bedingungen aufrechterhalten. „Die Planlosigkeit in der Elementarpädagogik wird schwerwiegende Auswirkungen haben. „Handeln Sie, Minister Polaschek“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende abschließend. (Schluss) lp

