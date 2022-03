VPNÖ-Kasser/Ebner: Entlastungsmaßnahmen sind wichtiger Hebel, damit mehr in der Geldbörse bleibt

In NÖ stehen viele zielgerichtete Förderungen des Landes zur Verfügung

St. Pölten (OTS) - „In den vergangenen Wochen haben wir eine Teuerungsspirale in zahlreichen lebensnotwendigen Bereichen erlebt. Jede und jeder merkte das in der eigenen Geldbörse: Fast täglich wurde Öl und Gas teurer. Der nun seitens der Bundesregierung angekündigte Schritt, an wesentlichen Schrauben zur Entlastung im Energie- und Verkehrsbereich zu drehen, ist deshalb wichtig und richtig – denn gerade wir, in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich sind von den Preissteigerungen stark betroffen. Die Entlastungsmaßnahmen sind ein wichtiger Hebel gegen die Teuerung, dadurch bleibt allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mehr in der Geldbörse“, so der Sprecher für Energie und Umwelt Landtagsabgeordneter Anton Kasser.

„Die heute vorgestellten Schritte sind wichtig, um die zusätzliche finanzielle Belastung abzufedern. In Niederösterreich stehen den Landsleuten auch neben diesen Entlastungsmaßnahmen zahlreiche zielgerichtete Förderungen zur Verfügung. Vom Lehrling bis zur Seniorin, vom ‚NÖ Raus aus dem Öl-Bonus‘ bis zur ‚NÖ Pendlerhilfe‘ – jeder findet passende Unterstützungsangebote vom Land. Unter vpnoe.at/foerderungen haben wir die wichtigsten Angebote zusammengefasst. Gerade in Zeiten wie diesen sollte jede und jeder genau Bescheid wissen, welche Möglichkeiten es gibt – kein Euro an Förderung sollte ungenutzt liegen bleiben“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

