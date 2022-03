Wöginger: „Bundesregierung setzt weitere wirksame Maßnahmen, um die Betroffenen der Teuerung zu entlasten“

Insbesondere die Menschen im ländlichen Raum profitieren von der zusätzlichen Entlastung in Höhe von 2 Milliarden Euro

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung setzt weitere wirksame Maßnahmen, um die Betroffenen der Teuerung zu entlasten. Bereits vor einigen Wochen hat die Bundesregierung ein 1,7 Milliarden schweres Paket vorgelegt, von dem neben allen Haushalten vor allem Geringverdiener und Pensionisten bis zu 800 Euro pro Person profitieren. Bezieherinnen und Bezieher einer Pension von 1.700 Euro brutto bekommen dadurch 494 Euro zuzüglich des Heizkostenzuschusses der Bundesländer von bis zu 270 Euro. Die heute angekündigten, zusätzlichen Entlastungsschritte legen den Fokus vor allem auf jene, die von den hohen Energie- und Spritpreisen besonders betroffen sind, zum Beispiel Pendler, Unternehmen und Landwirte. Insbesondere die Menschen in den ländlichen Regionen profitieren von dem 2 Milliarden schweren Entlastungspaket. Viele von ihnen sind Pendlerinnen und Pendler, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind. Sie profitieren von zielgerichteten Maßnahmen, wie der Erhöhung der Pendlerpauschale um 50% und der Vervierfachung des Pendler-Euros. Dank des Pendler-Euros bekommen Pendlerinnen und Pendler für die Fahrstrecke von 50 Kilometern statt 100 Euro nun 400 Euro, zuzüglich Pendlerpauschale. Zudem ist es für uns als Volkspartei selbstverständlich, dass die Politik die Entwicklung der Inflation weiterhin im Blick hat und weitere Maßnahmen zur Entlastung der Menschen folgen werden“, so der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger.

„Da die Bundesregierung bereits vor einigen Wochen ein Sofortmaßnahmenpaket in Höhe von 1,7 Milliarden Euro beschlossen hat, beträgt die Entlastung für die Österreicherinnen und Österreicher nun insgesamt rund 4 Milliarden Euro. Damit ist die Entlastung in Österreich 10-mal so hoch wie beispielsweise in Deutschland, wo vor Kurzem ein Paket in Höhe von 4 Milliarden Euro präsentiert wurde“, so Wöginger.

