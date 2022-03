Grüne OÖ/Kaineder: Bund legt Ländern Elfmeter für billigere Öffi-Tickets auf

Jetzt müssen Steinkellner und Stelzer handeln und 365-Euro Ticket für ganz OÖ liefern

Linz (OTS) - Im heute angekündigten Maßnahmenpaket gegen hohe Energiepreise und Teuerung haben Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner auch Preissenkungen und Angebotserweiterungen im öffentlichen Verkehr präsentiert. 150 Millionen Euro sind dafür vorgesehen und jetzt gilt es für die Bundesländer, das vom Bund zur Verfügung gestellte Geld abzuholen und sinnvoll zu investieren. „Verkehrslandesrat Steinkellner und Landeshauptmann Stelzer müssen diese Chance jetzt nützen und mit diesem Geld ein oberösterreichisches Klimaticket um 365 Euro pro Jahr ermöglichen. Dieses Maßnahmenpaket entzieht Schwarz-Blau in Oberösterreich ihr Argument, dass das 365-Euro-Ticket für ganz Oberösterreich nicht finanzierbar sei. Der Bund legt hier den Bundesländern einen Elfmeter auf – jetzt müssen wir auch treffen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht nur nicht von der grassierenden Teuerungen betroffen – sie werden dank der Bundesregierung jetzt auch noch günstiger. Die Verkehrswende gelingt nur mit attraktiven Öffi-Preisen und hier hat Oberösterreich noch großen Nachholbedarf“, so der Landessprecher der Grünen OÖ, Umwelt-und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.

Es sei in Zeiten wie diesen besonders wichtig, dass sich die Menschen auf die Preise für den öffentlichen Verkehr verlassen könnten, so Kaineder abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen OÖ/Kommunikation

0664/5195610