FPÖ - Brückl: Polascheks Motto lautet: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“

Bildungsminister glänzte in Pressestunde durch Ahnungslosigkeit und ein Abschieben der Verantwortung auf andere

Wien (OTS) -



„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Das sei das Motto von Gesundheitsminister Martin Polaschek in der heutigen ORF-Pressestunde gewesen, kritisierte FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. Auch nach einer Woche der Abstinenz von der politischen Bühne, die der Minister eigenen Angaben zufolge mit dem Lesen und Studieren vieler Unterlagen verbracht habe, sei es Polaschek nicht gelungen, den Schülern, Lehrern und Eltern einen Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate in der Corona-Frage zu liefern. „Sowohl bei der Zukunft der Testungen als auch beim Thema der Masken, die nun möglicherweise wieder auch in der Klasse getragen werden müssen, gab es keine konkreten Aussagen - ganz im Gegenteil: Polaschek schob die Verantwortung bei beiden Themen auf den Gesundheitsminister. Und dem soll man doch bitte noch ein wenig Zeit geben, weil er ja noch neu sei. Das kann es doch nicht sein: Nur weil die Regierung alle paar Monate den Gesundheitsminister austauscht, hängen Millionen Schüler, Lehrer und Eltern in der Luft. Das ist ein Armutszeugnis und ein ‚Nicht genügend‘ für den Bildungsminister. Anstatt die Verantwortung abzugeben, sollte er sich für eine gute Zukunft des Bildungsbereiches einsetzen.“

Der Bildungsminister lasse jeden Einsatz für Schüler, Lehrer und Eltern vermissen. „Martin Polaschek muss alles tun, um die Normalität an den Schulen wieder herzustellen. Dazu gehört ein komplettes Aus für Masken und ein Ende der großflächigen Tests“, so Hermann Brückl, der allerdings mit Genugtuung zur Kenntnis nahm, dass die FPÖ-Forderungen nach einer Matura im altbekannten Modus sowie keine Impfpflicht für das Lehrpersonal auch vom Bildungsminister unterstützt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at