Corona trotzen – mit Studieren Probieren den Weg ins Studium finden!

Studienwahl-Plattform der ÖH startet Anmeldephase am Sonntag

Wien (OTS) - In die Hochschule schnuppern war nie einfach und die Pandemie hat dabei nicht geholfen. „Studieren Probieren“ trotzt dem seit Beginn der Pandemie. In kurzen digitalen oder Terminen vor Ort können alle Studieninteressierte den Einblick bekommen, den sie fürs Studium brauchen. Am Sonntag, dem 20. März um 12:00 beginnt die kostenlose Anmeldung.

Bei den Terminen begleiten erfahrene Student_innen Studieninteressierte an die Hochschule. Sie schnuppern in einer begleiteten Gruppe in eine digitale oder reale Vorlesung. Es folgt ein kleiner Rundgang, danach können Fragen gestellt werden. Die Termine dauern 2-3 Stunden, an mehreren Terminen teilzunehmen ist erwünscht. Das ist oft auch nötig: „Studieren Probieren“ bietet einen Einblick in 300 Studienrichtungen an 50 Hochschulen, in ganz Österreich. Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Privatuniversitäten sind abgedeckt.

Die Teilnahme an „Studieren Probieren“ ist nicht nur eine Hilfe in der Studienwahl, durch die Beratung von Student_innen wird ein noch größerer Einblick ins Studium gegeben. Viele Studieninteressierte haben großen Respekt vor Hochschulen. In Begleitung können sie diese Hürde überwinden. Infos zum Studienverlauf, Studieneignungstests, Wohnen und Arbeiten stärken notwendige Kompetenzen schon vor dem Studium.

„Studieren Probieren“ ist ein Erfolgsprojekt der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Seit 12 Jahren werden Schnupperlehrveranstaltungen angeboten, durch das hohe Vertrauen von Schulen bzw. Lehrer_innen gibt es auch die Möglichkeit, sich für die Termine freistellen zu lassen. Auf Pandemie bezogene Änderungen durch Hochschulen oder Gesetze wird schnell und individuell reagiert. 6000 Teilnehmer_innen des letzten Semesters wurden durch das Programm in der Studienwahl unterstützt. Auch diesen Frühling steht „Studieren Probieren“ in den Startlöchern, um Studieninteressierte dabei zu unterstützen, ihren Weg alleine gehen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Paul Benteler

Pressesprecher

+43 676 88852212

paul.benteler @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/