FPÖ - Stumpf: Grüner Bezirksvorsteher-Stv. Akcay nach mutmaßlichem Baubetrug rücktrittsreif

Bei derartig schwerwiegenden Vorwürfen ist ein Übergang zur Tagesordnung unmöglich

Wien (OTS) - Dass die Grünen mit „dubiosen Immobiliengeschäften“ in Verbindung gebracht werden, ist seit der "Causa Chorherr“ für den Wiener Landesparteisekretär der FPÖ, Michael Stumpf, nichts Neues. Dass aber nun ein hochrangiger Grün-Politiker einen Bauskandal und einen mutmaßlich direkten Betrug an Bürgern, sowie einen Fall von „Pfusch am Bau“ zu verantworten hat, hat für Stumpf eine neue Qualität. „Herr Bora Akcay muss nach bekanntwerden dieser Vorwürfe umgehend sein repräsentatives Amt als Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien Landstraße zurücklegen. Betrugsvorwürfe sind mit dieser Funktion nicht vereinbar.“ Stumpf fordert klare und rasche Konsequenzen von dem Bezirkspolitiker der Grünen. „Allein die Tatsache, dass ein Direktverantwortlicher für Bodenversiegelung, welche als Hauptursache für den Klimawandel gilt, bei den Grünen eine derartige Position einnehmen kann, schadet deren Glaubwürdigkeit massiv", gibt Stumpf abschließend der Grünen-Basis eine Entscheidungshilfe für den Verbleib von Herrn Akcay in ihrer Partei mit.

