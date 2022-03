Sagartz: "Kein Platz für Rassismus und Diskriminierung in Europa"

Internationaler Tag gegen Rassismus am Montag, 21. März / Strukturellen Rassismus wirksam bekämpfen

Brüssel (OTS) - "Noch sind uns die erschreckenden Fälle von Polizeigewalt in den USA in Erinnerung, die offensichtlich von einem strukturellen Rassismus getrieben waren. Auch in Europa und in Österreich hat es schlimme Vorfälle gegeben. Hier müssen wir als Politiker ganz klar Stellung beziehen und uns unermüdlich und konsequent dafür einsetzen, jede Form von Rassismus zurückzudrängen, zu bekämpfen und zu beseitigen. Rassismus und Diskriminierung haben in Europa und Österreich keinen Platz", sagt der Europa-Abgeordnete Christian Sagartz, stv. Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament, zum morgigen Internationalen Tag gegen Rassismus. "Wir müssen auf Dialog setzen und das ganze Gewicht des Europa-Parlaments in die wirksame Bekämpfung des Rassismus in Europa legen. Dafür stehe ich und dafür werde ich mich einsetzen."

