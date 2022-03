Volkshilfe: Sensationelles Spendenergebnis des großen Solidaritätskonzerts im Wiener Happel Stadion

810.337 Euro für Ukraine Hilfe von NACHBAR IN NOT

Wien (OTS) -

Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, hat heute Nacht im ausverkauften Ernst Happel Stadion in Wien den Spendenscheck von Ewald Tatar in der Höhe von sensationellen 810.337 Euro für Nachbar in Not übernommen. Das Geld wird für humanitäre Hilfe in der Ukraine eingesetzt. Die im Stadion gesammelten Gelder kommen noch dazu, alle für Nachbar in Not gespendeten Beträge werden von der Bundesregierung verdoppelt.



Bundespräsident Alexander van der Bellen hat im Stadion in einer bewegenden Rede an die Solidarität der Österreicher*innen appelliert und sich bei allen NACHBAR IN NOT Organisationen und speziell bei der Volkshilfe für die Organisation bedankt. Als ORF-Leiter von NACHBAR IN NOT bedankte sich Pius Strobl für die enorme Spendenbereitschaft und versicherte, dass jeder Euro in der Ukraine ankommt. Ihre Solidarität im Stadion bekundeten die 2. Nationalratspräsidetin Doris Bures, die Bundesminister Gerhard Karner, Elisabeth Köstinger und Andrea Mayer und der Bürgermeister von Wien Michael Ludwig.



„Unser Dank gilt allen Musiker*innen, allen Arbeiter*innen vor und hinter den Bühne, Ewald Tatar und besonders allen 40.000 Menschen, die heute hier mit uns hier aufgestanden sind gegen Krieg und für den Frieden. We shall overcome.“, dankt Fenninger abschließend.



