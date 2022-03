30 Brände im Bezirk Hietzing: Tatverdächtiger festgenommen

Vorfallszeit: Oktober 2021 – Mitte März 2022 Vorfallsort: Wien-Hietzing

Wien (OTS) - Insgesamt 30 Brände soll ein 21-jähriger Mann (Stbg.:

Österreich) im Zeitraum von Oktober 2021 bis Mitte März 2022 im Bezirk Hietzing gelegt haben. Angezündet wurden vorwiegend Müll- oder Altkleidercontainer. Der verursachte Schaden soll etwa € 100.000,-betragen.

Beamten der Polizeiinspektion Preindlgasse mit Unterstützung des Stadtpolizeikommandos Meidling und des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ist es durch ihre unermüdliche Ermittlungsarbeit zu verdanken, dass der 21-Jährige nun festgenommen werden konnte. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Die Beamten nahmen den Mann in seiner Wohnung in Liesing fest. In der polizeilichen Vernehmung zeigte er sich nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt gebracht.

Gegen den 21-Jährigen wurde bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer Delikte ermittelt. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass noch weitere ungeklärte Brandstiftungen auf das „Konto“ des Beschuldigten gehen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Kontrollinspektor Markus Dittrich

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: markus.dittrich @ polizei.gv.at