„profil“: Beinahe-Crash zweier Eurofighter

Piloten-Fehler bei Anflugmanöver; Untersuchungsbericht im Verteidigungsministerium

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet über einen gefährlichen Vorfall beim Betrieb der Eurofighter-Abfangjäger des österreichischen Bundesheers. Demnach gab es im vergangenen Jahr bei einem Anflug-Manöver auf den Fliegerhorst Zeltweg beinahe einen Zusammenstoß zweier Jets. Ursache war offenbar ein Fehler eines Piloten. Laut profil-Informationen war der Vorfall so ernst, dass die Kommandanten der Luftstreitkräfte einen offiziellen Bericht an das Verteidigungsministerium erstellten. Das BMLV wollte sich dazu gegenüber dem Nachrichtenmagazin nicht äußern, da Vorkommnisse bei Einsatz und Ausbildung in Zusammenhang mit den Eurofightern militärischer Geheimhaltung unterliegen.

Laut profil zählen die österreichischen Luftstreitkräfte statistisch zu den sichersten der Welt. Allerdings kommen die Eurofighter-Piloten aufgrund mangelnder Kapazitäten nur auf etwa 100 Flugstunden pro Jahr. International liegt dieser Wert deutlich höher. Auf die Gefahren mangelnder Praxis im Betrieb von Militärflugzeugen wurde 2019 auch im Bericht „Bundesheer 2030“ des früheren Verteidigungsministers Thomas Starlinger hingewiesen. Dort heißt es: „Durch fehlende Flugstunden steigt das Risiko von Flugunfällen.“

Rückfragen & Kontakt:

Profil Redaktion GmbH

online @ profil.at