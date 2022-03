WELTWEIT ERSTES „PLASTIC FISHING TOURNAMENT": CORONA SETZT ENGAGEMENT FÜR UMWELTSCHUTZ FORT

London, 18. März 2022 (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Welt-Recycling-Tags holt Corona im Rahmen seiner weltweiten Plastik-Angelaktion fünf Tonnen Plastikmüll aus den Meeren und schafft gleichzeitig eine zweite Einnahmequelle für die Fischer

Am heutigen Welt-Recycling-Tag gab die weltbekannte Biermarke Corona die Ergebnisse ihres ersten globalen „Plastic Fishing Tournament" bekannt. Dabei wird im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen auf der ganzen Welt Plastikmüll aus dem Ozean entfernt. Außerdem soll das Bewusstsein für die Verschmutzung durch Plastik in den Meeren geschärft werden. Bei den Veranstaltungen in Mexiko, China, Brasilien und Israel wurden die örtlichen Fischer für ihre Plastikmüll-Transporte entschädigt. Sie wurden mit einem örtlichen Recyclingzentrum in Kontakt gebracht und können so Plastikabfälle aus dem Meer sammeln und recyceln und sich eine neue Einkommensquelle schaffen.

Als Ergebnis der lokalen Bemühungen wird der gesammelte Kunststoff entweder recycelt oder den örtlichen Gemeinschaften zur Verfügung gestellt, beispielsweise für Gemeinschaftsskulpturen, Transport-Paletten und Strandbekleidungsartikel. Von Nordamerika und Südamerika bis Asien und dem Nahen Osten nahmen mehr als 150 Menschen an der Sammelaktion teil und fischten insgesamt mehr als 15 Stunden lang Plastik aus dem Meer.

Laut Schätzungen des Weltwirtschaftsforums werden bis 2050 mehr Plastikabfälle als Fische im Meer sein, was die Lebensgrundlage der Fischer beeinträchtigen wird. Die Verschmutzung der Ozeane weltweit ist so alarmierend, dass Corona sich weiterhin für den Schutz und die Erhaltung der Stränden und des Meeres einsetzt. Das Global Plastic Fishing Tournament von Corona macht deutlich, wie Menschen gemeinsam etwas tun können, um die Umwelt zu schützen und die Region wirtschaftlich zu unterstützen. Für die weltweite Veranstaltung entschädigten Corona und lokale Recyclingunternehmen die unabhängigen Fischer, die ihren Lebensunterhalt aus den Ozeanen beziehen, für ihre Fänge und ihre Zeit, um die Bemühungen zu unterstützen. Darüber hinaus veranstaltete Corona Workshops für lokale Fischer zu Umweltinitiativen und bewährten Verfahren. Dabei ging es vorrangig darum, wie wir alle eine Rolle bei der Entfernung von Müll aus unseren Gewässern spielen können.

„Das Plastic Fishing Tournament von Corona ist ein weiterer Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels, kein Plastik in der Natur zu hinterlassen", so Felipe Ambra, Global Vice President von Corona. „Unser Engagement für die Umwelt hier bei Corona basiert auf der Erhaltung und dem Schutz unserer Ozeane und Strände. Es liegt in unserer Verantwortung, das Paradies für kommende Generationen zu schützen, und wir wollen den Weg weisen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun."

Das erste Plastic Fishing Tournament war eine markengeführte Initiative, basierend auf einem internen Innovationswettbewerb zur sozialen Verantwortung von Unternehmen, der 2021 in Mexiko als Pilotprojekt durchgeführt wurde. Die Werbeagentur We Believers hat bei der Planung und Durchführung des Plastic Fishing Tournament eng mit Corona zusammen gearbeitet.

„Es ist eine Ehre, für eine Marke arbeiten zu können, die ihr Engagement mit Aktionen demonstriert, indem sie skalierbare Plattformen schafft und entwickelt, die einen echten Einfluss auf das Leben der Menschen und die Umwelt haben", erklärte Gustavo Lauria, Mitbegründer und CCO von We Believers.

Was zunächst nur eine Idee war, ist jetzt eine weltweite Aktion, mit der mehr Kunststoff aus der Umwelt geholt werden soll als hinzukommt. Weitere Plastic Fishing Tournaments sollen noch in diesem Jahr stattfinden. Die Bemühungen setzen das Engagement der Marke Corona fort, als erstes Unternehmen in der Getränkeindustrie „Netto-Null-Plastik" zu erreichen, was 2021 angekündigt worden war – und damit die verschiedenen Möglichkeiten verstärken, wie Corona mehr Plastik aus der Umwelt zurückholen kann als freigesetzt wird. Das Plastic Fishing Tournament baut auf dem langjährigen Engagement von Corona auf, die Weltmeere und Strände vor Plastikverschmutzung zu schützen. Bisher hat Corona über 1.400 Reinigungsaktionen durchgeführt, an denen über 68.000 Freiwillige teilgenommen und Plastikmüll von mehr als 44 Millionen Quadratmetern Strand gesammelt haben.

