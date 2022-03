Korrektur zur OTS0166 vom 18. März 2022: „IM ZENTRUM“: Energie als Waffe – Wie werden wir Putins Gas los?

Aktualisierte Gästeliste: Gewessler statt Maurer

„IM ZENTRUM": Energie als Waffe – Wie werden wir Putins Gas los?

Am 20. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Putins Krieg gegen die Ukraine macht uns bewusst: Kaum ein anderes Land in der EU ist so abhängig von russischem Erdgas wie Österreich. Einen sofortigen Importstopp, wie es andere EU-Staaten fordern, könnte Österreich besonders schwer verkraften. Die Preissteigerungen bei Energie und damit die Belastung der Haushalte sind jetzt schon enorm. Welche Möglichkeiten gibt es, die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas und Öl zu verringern? Schlägt jetzt die Stunde der erneuerbaren Energien oder sind kurzfristig nur Kohle und Atomenergie die Alternative? Sind die hohen Energiepreise derzeit unvermeidlich oder kann die Politik regulierend eingreifen? Und was kann der Energiepreis-Gipfel nächste Woche bringen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 20. März 2022; um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Leonore Gewessler

Energie- und Klimaschutzministerin, Die Grünen

Jörg Leichtfried

Klubobfrau-Stellvertreter, SPÖ

Reinhold Mitterlehner

ehem. Vizekanzler, Wirtschafts- und Energieminister, ÖVP

Gabriel Felbermayr

Direktor Österr. Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO

Johannes Benigni

Energie-Analyst

