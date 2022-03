FPÖ – Guggenbichler fordert sofortigen Preisstopp bei Wien Energie

Stadtrat Hanke muss für sofortige Entlastung der Wiener sorgen

Wien (OTS) - Während die Wiener Bevölkerung unter den stetig steigenden Energiekosten stöhnt, schaut der verantwortliche SPÖ-Finanzstadtrat Hanke tatenlos zu. Für den Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien, LAbg. Udo Guggenbichler eine untragbare Situation: „Da die Wien Energie ein Unternehmen im Eigentum der Stadt ist, wäre es von Seiten Hankes das Gebot der Stunde, auf die Geschäftsführung einzuwirken, um einen Preisstopp bei Strom und Gas zu erwirken. Damit würden nicht nur die Bürger sondern auch die Unternehmen entlastet, die die ihnen entstehenden Mehrkosten wieder auf die Konsumenten weiter verrechnen, um keine Verluste zu machen. Nur so lässt sich die Teuerungsspirale, die sich aktuell ungebremst nach oben schraubt, aufhalten. Die Stadtregierung darf nicht weiter untätig zusehen, wie die Wiener mehr und mehr in finanzielle Not geraten, sie muss nun rasch Verantwortung übernehmen und eine Entlastung für alle Steuerzahler und nicht nur für Mindestsicherungsempfänger und Geringverdiener bewirken.“

