ORF-„Pressestunde“ mit Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ÖVP

Am 20. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit dem russischen Angriff herrscht Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen flüchten in den Westen, ein Teil davon kommt auch nach Österreich. Was unternimmt Bildungsminister Martin Polaschek, um junge ukrainische Flüchtlinge an den Schulen und Universitäten zu integrieren? Will er tatsächlich sämtliche wissenschaftliche Beziehungen zu Russland einfrieren? Im Schatten dieses Kriegs steigen in Österreich die Corona-Infektionszahlen in ungekannte Höhen. Der Bildungsminister hat vor einem Monat die Corona-Maßnahmen an Österreichs Schulen gelockert, seither müssen Schüler und Schülerinnen am Platz keine Maske mehr tragen. Soll die Maskenpflicht nun angesichts der hohen Infektionszahlen wieder verschärft werden? Laut Gesundheitsminister Johannes Rauch soll es außerdem ab 1. April monatlich nur noch jeweils fünf PCR- und Antigen-Tests gratis geben. Was bedeutet das für die Schulen? Und wie schätzt Martin Polaschek die Zusammenarbeit in der türkis-grünen Koalition ein?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. März 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Christian Nusser

„Heute“

und

Helma Poschner

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at