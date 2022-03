Köstinger: Österreichs Veranstalter leisten mit Benefizkonzert für Ukraine beeindruckenden Beitrag

Bundesregierung unterstützt Spenden-Konzert am 19.3. im Ernst Happel-Stadion mit 80.000 Euro - Tourismusministerin dankt Veranstaltern für Initiative

Wien (OTS) - "Täglich erreichen uns erschütternde Bilder vom furchtbaren Krieg in der Ukraine. In dieser schrecklichen Situation beweist Österreich einmal mehr seine Hilfsbereitschaft. Besonders beeindruckt mich, dass jene Branche tatkräftig unterstützt, die in den letzten zwei Jahren selber eine immense wirtschaftliche Durststrecke durchmachen musste: Unsere Veranstalter", betont Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und verweist auf das Benefizkonzert für die Ukraine im ausverkauften Wiener Ernst Happel-Stadion am Samstag, den 19. März 2022. "Danke an Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar, der den Anstoß für dieses Spenden-Event gegeben hat. Als Bundesregierung ist es für uns selbstverständlich, dass wir das Benefizkonzert mit 80.000 Euro unterstützen. Sämtliche Einnahmen gehen an die 'Volkshilfe' und an 'Nachbar in Not'", so Köstinger. Beim Benefizkonzert werden 40.000 Menschen erwartet. Der Ticketpreis beträgt symbolträchtige 19,91 Euro als Hinweis auf das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde.

"Die Corona-Krise hat die heimische Veranstaltungs- und Kongress-Branche zum Erliegen gebracht. Um wieder Anreiz und Sicherheit für die Planung von Großveranstaltungen zu schaffen, haben wir im Vorjahr den Veranstalter-Schutzschirm umgesetzt", erklärt Köstinger. Der mit rund 300 Millionen Euro dotierte Schutzschirm dient der Abmilderung des finanziellen Nachteils im Falle einer COVID-19-bedingten Absage oder wesentlichen Einschränkung einer Veranstaltung. Die Absicherung von nicht stornierbaren Leistungen Dritter ermöglichte weiterhin das Planen von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Messen, Kongressen, Bällen oder Hochzeiten.

"Mit dem Schutzschirm sichern wir die Existenzen vieler Veranstalterinnen und Veranstalter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis 1. Juni 2022 können noch Anträge für Veranstaltungen, die bis 30. Juni 2023 geplant sind, bei der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) eingebracht werden", appelliert Köstinger von dieser Maßnahme Gebraucht zu machen. Für die Beantragung und Abwicklung werden keinerlei Gebühren oder Provisionen verrechnet. "Wir haben immer gesagt, dass wir unsere Bertriebe nicht im Regen stehen lassen. Genau sie beweisen jetzt, dass sie die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht im Regen stehen lassen. Vielen Dank für dieses große Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft", schließt Köstinger.

