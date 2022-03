Olischar: Verkehrspolitik endet nicht an der Stadtgrenze

Zusammenarbeit von Wien und Niederösterreich zu begrüßen – Öffentliche Verkehrsmittel über die Stadtgrenzen hinaus weiterhin forcieren

Wien (OTS) - „Die Zusammenarbeit von Wien und Niederösterreich im Verkehrsbereich ist klar zu begrüßen. Diese verstärkte Kooperation schafft neue Wege, um das Mobilitätspotential in der gesamten Region zu heben. Denn Verkehrspolitik muss natürlich stets größer gedacht werden und darf nicht an der Stadtgrenze enden“, so die Verkehrssprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Pressekonferenz.

Mit der neuen Linie 72 werden nun auch endlich Bereiche außerhalb Wiens von der Straßenbahn erfasst. „Dadurch werden neue und bessere Verbindungen in beiderlei Richtungen geschaffen und somit der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich erleichtert“, so die Verkehrssprecherin weiter.

Seit Ewigkeiten werde von der Volkspartei Wien die Verlängerung der Öffentlichen Verkehrsmittel bis an die Stadtgrenze und darüber hinaus gefordert. „Steter Tropfen höhlt den Stein. Offensichtlich scheint nun auch die Wiener Stadtregierung zur nötigen Einsicht gelangt zu sein. Diesem ersten Schritt müssen nun weitere folgen. Beispielsweise auch im Bereich der U-Bahnen“, so Olischar.

Angesichts der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung auf nahezu das gesamte Stadtgebiet, sei es vor allem auch notwendig gewesen, die Park and Ride Kapazitäten aufzustocken. Die nun enge Zusammenarbeit der beiden Bundesländer sorgt dafür, dass hier Abhilfe geschaffen werde. „Vergessen darf man in diesem Zusammenhang jedoch nicht, dass die Stadtregierung auch im eigenen Bereich tätig werden muss und in der Pflicht ist, in Wien selbst bei U-Bahnstationen, Stadtrandbereichen und an Einfallsschneisen Park and Ride Plätze voranzutreiben“, so Olischar abschließend.

