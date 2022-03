„Bürgeranwalt“: Kinder-Reha: Eltern fordern Verbesserungen

Kinder-Reha: Eltern fordern Verbesserungen

Bei der Volks- und Patientenanwaltschaft häufen sich die Beschwerden von Eltern von Kindern mit Behinderung betreffend die Kinder-Reha. Wurden bisher Turnusse zu je 14 Tagen bewilligt, soll der Reha-Aufenthalt nun 36 Tage dauern. Das sei einerseits für manche Kinder viel zu anstrengend und andererseits für berufstätige Eltern, die ihre Kinder während der gesamten Reha begleiten müssen, nicht organisierbar.

Nachgefragt: Kann Fritz nach Kritik des Volksanwalts eine Heimtherapie in Anspruch nehmen?

Seit fast vier Jahren begleitet die „Bürgeranwalt“-Redaktion Fritz K., der wegen seiner seltenen Krankheit jede Woche eine lebensnotwendige teure Enzymtherapie bekommt. Hat der junge Mann diese Therapie nun, wie von Volksanwalt Bernhard Achitz gefordert, auch als Heimtherapie bewilligt bekommen?

Kritik von Mietern in einem Wiener Zinshaus: „Der Eigentümer versucht uns aus dem Haus zu bekommen.“

Die letzten verbliebenen Mieterinnen und Mieter in einem Wohnhaus in Wien-Neubau pochen auf niedrigere Betriebskosten, überfällige Reparaturen und können neue Mietvorschreibungen nicht nachvollziehen. Versucht der Eigentümer sie aus dem Haus zu bekommen, um ihre Wohnungen besser verwerten zu können?

