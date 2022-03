AVISO: Pressekonferenz: „Erstmals Offiziersausbildung in Salzburg“ mit Karner, Haslauer und Rausch

Pressekonferenz am Montag, den 21. März 2022, 12:15 Uhr, im BZS Salzburg

Wien (OTS) - Zum ersten Mal findet in diesem Semester eine Polizei-Offiziersausbildung am Standort Salzburg statt. Das soll das sechs Semester dauernde Studium „Polizeiliche Führung“ für Polizeikräfte im Westen Österreichs attraktiver machen. Bisher wurde der Studiengang ausschließlich an der FH Wiener Neustadt angeboten.

Diese Offiziersausbildung und die Sicherheitslage in Salzburg sind Themen bei der Pressekonferenz von Innenminister Gerhard Karner, dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer und von Landespolizeidirektor Bernhard Rausch.

Zeit: 21. März 2022, 12:15 Uhr

Ort: Bildungszentrum der Sicherheitsakademie Salzburg, Speisesaal Parterre, Weiserstraße 22, 5020 Salzburg

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Hinweis zur Teilnahme:

Auf die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, unter anderem das Tragen einer FFP2-Schutzmaske, wird hingewiesen. Für TV-Teams steht eine Splitbox zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Christoph Reiser

Pressesprecher des Bundesministers

Telefon: +43 1 53 126-901133

E-Mail: christoph.reiser @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at