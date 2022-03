AVISO ACHTUNG NEUE UHRZEIT AK Wien, AMS Wien, waff Pressekonferenz, 22. März: Zwei Jahre Corona – Frauen und Arbeit in der Pandemie

Fokusgruppen-Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf das Leben von Frauen

Wien (OTS) - Seit zwei Jahren hat das Coronavirus die Gesellschaft fest im Griff. Die Pandemie hat nicht nur wie ein Brennglas ohnehin bestehende Ungleichheiten im gesellschaftlichen System gezeigt, sondern auch Fortschritte bei der Gleichstellung zunichte gemacht. Frauen sind davon besonders betroffen.

Eine von Arbeiterkammer Wien, AMS Wien und waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds in Auftrag gegebene Studie hat im direkten Kontakt mit betroffenen Frauen ihr Erleben der Pandemie abgefragt. Welche Folgen hatten die zwei Jahre auf die Karriere? Wie wurden die familiären Aufgaben verteilt? Wie möchte man nach der Pandemie nun weiter tun? Welche Herausforderungen gibt es bei einer beruflichen Umorientierung?

