GRÜNE – TERMINE

Vom 21. bis 27. März 2022

Wien (OTS) -



Montag, 21. März

11 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Pressekonferenz „Grafenegg Rudolf Buchbinder Saal“ mit Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau Niederösterreich; Rudolf Buchbinder, Künstlerischer Leiter Grafenegg und Philipp Stein, Geschäftsführer Grafenegg, teil. Ort: Palais Niederösterreich, Herrensaal, Herrengasse 13, 1010 Wien.

Mittwoch, 23. März

19 Uhr: Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer eröffnet die Ausstellung „Des Kaisers schönste Tiere. Bilder aus den habsburgischen Sammlungen“ in der Österreichischen Nationalbibliothek. Ort: Zeremonien-Saal der Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien.

Donnerstag, 24. März

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler besucht die Internationale Energieagentur in Paris und nimmt in diesem Rahmen an den ministeriellen Gesprächen teil.

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at