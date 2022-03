FPÖ – Kaniak: Kommissionschaos der Bunderegierung gehört sofort beendet!

Wien (OTS) - Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak bemängelt einmal mehr das Corona-Kommissionsunwesen der schwarz-grünen Bundesregierung: „Von Anfang an wurden diese Kommissionen von maßnahmenkritischen Experten bereinigt, bis nur mehr willfährige Personen übriggeblieben sind. Das für diese Regierung so typische ‚Drüberfahren‘ hat auch und gerade vor Corona nicht Halt gemacht.“

Dass nun mehrere Mitglieder von „Gecko“ das sinkende Schiff verlassen würden, weil sie in keine Entscheidungen eingebunden sind, verwundere jetzt gar nicht. Diese Gruppe habe ja ohnehin nur dazu gedient, negative Entscheidungen von Nehammer und den Gesundheitsminister fernzuhalten. „Diese Regierung steht vor ihren eigenen Scherben, vor ihrem Versagen und vor ihrer sozialen Kälte, die einem Gefrierfach gleicht“, so Kaniak.

Der sogenannte „Nationale Schulterschluss“ habe einzig in der ÖVP-Parteizentrale und im grünen Sitzkreis stattgefunden. Andere Parteien und kritische Stimmen wurden von Anfang an niedergebügelt, das zeigt sich nun im großen Krisen-Chaos im ganzen Land. Die einzige Lösung wäre eine rasche Neuwahl und ein Absondern der schwarz-grünen Dilettantenregierung in die politische Einsamkeit“, forderte Kaniak ein.

