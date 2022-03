Benefizkonzert „We stand with Ukraine“: krone.tv überträgt live für den guten Zweck!

Zuschauer können während dem Konzert auf krone.at Solidaritätsbekundungen posten, die bei der Live-Übertragung auf krone.tv eingeblendet werden.

Wien (OTS) - Ein „ganz großes Signal“ für die von dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine betroffenen Menschen wird am Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion gesetzt. Das Who’s Who der österreichischen Musikszene, darunter Wanda, Pizzera & Jaus, Mathea, Josh, Mavi Phoenix, Lisa Pac, Bibiza & Eli Preiss sowie Eazy und Turbobier, spielt beim zehnstündigen Benefizkonzert „We Stand With Ukraine“ vor 45.000 Zuschauern für die Flüchtenden aus der Ukraine. krone.tv überträgt das Konzert ab 13 Uhr live! Rocken wir gegen den Krieg!

Die Tickets für das Konzert wurden zum symbolträchtigen Preis von 19,91 Euro verkauft - als Hinweis auf das Jahr 1991, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Sämtliche Einnahmen gehen an die Volkshilfe und „Nachbar in Not“. Die Karten waren in nicht einmal einer Woche ausverkauft.

Live auf krone.tv Solidarität mit Ukrainern bekunden

krone.tv wird das Benefizkonzert am Samstag nicht nur live übertragen, sondern bietet den Zuschauern die Möglichkeit, während dem Event auf krone.at Solidaritätsbekundungen zu posten, die dann bei der Live-Übertragung auf krone.tv eingeblendet werden!

krone.tv-Chefredakteur Max Mahdalik freut sich, „dass unser Sender dieses unvergleichliche Benefiz-Projekt unterstützen kann“. Das Team von krone.tv berichtet seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine in täglichen Live-Sondersendungen über die aktuellen Entwicklungen und freut sich umso mehr, „mit der Ausstrahlung von 'We Stand With Ukraine' ein Zeichen für die von dem russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen setzen zu können“. Den Zuschauern dabei auch noch die Möglichkeit zu geben, live ihre Solidarität bekunden zu können, „war uns bei krone.tv ein besonderes Anliegen“, ergänzt Mahdalik.

Benefizkonzert „We stand with Ukraine“: Samstag 19.3. ab 13 Uhr live auf krone.tv

