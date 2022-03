ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne LIVE“ zeigt „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend über „Österreich im Kalten Krieg“, tagsüber Konzerthöhepunkte zum Austropop-Wochenende

Wien (OTS) - „Stimmen für den Frieden“ erklingen am Sonntag, dem 20. März 2022, in der Wiener Stadthalle, wenn Stars aus Musical, Klassik und Pop zu einem besonderen Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT zusammenkommen, dessen Erlös den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zugutekommt. „Erlebnis Bühne“ zeigt das Konzert, das ab 19.00 Uhr in der Wiener Stadthalle stattfindet (Tickets unter https://www.stadthalle.com/, https://www.wien-ticket.at/ sowie https://www.oeticket.com/ erhältlich), live-zeitversetzt um 20.15 Uhr. Bereits am Samstag, dem 19. März, beleuchtet der vierteilige „zeit.geschichte“-Abend Österreich zur Zeit des Kalten Kriegs. Tagsüber zelebriert ORF III am Wochenende anlässlich des 70. Geburtstags von Wolfgang Ambros den Austropop mit einer ganzen Reihe kultiger Konzerterlebnisse.

Samstag, 19. März

Am Samstag zeigt ORF III ab 10.55 Uhr sieben Konzerte der bedeutendsten Austropop-Größen, beginnend mit dem legendären Open-Air-Event „Opus & Friends“ von 1985, bei dem Falco, Wolfgang Ambros, die EAV, Maria Bill u. v. m. mitwirkten. Es folgen: „Gert Steinbäcker live am Donauinselfest“ (12.25 Uhr), „Sternstunde des Austropop“ (13.30 Uhr), „100 Jahre EAV – live“ (15.45 Uhr), „Georg Danzer von der Donauinsel“ (16.50 Uhr), „Rainhard Fendrich – Live am Donauinselfest“ (17.55 Uhr) und „A3 – Live aus Schönbrunn“ (19.10 Uhr).

Der vierteilige „zeit.geschichte“-Abend startet mit der ORF-III-Eigenproduktion „Der Tag, an dem Österreich frei wurde“ (20.15 Uhr). Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werfen einen spannenden Blick auf den Tag, an dem die Republik ihre Souveränität wiedererlangte. Anschließend zeigt ORF III die zweiteilige Dokumentation „Österreich am Eisernen Vorhang“ (ab 21.10 Uhr) von Thomas Hackl und Martina Hechenberger. Der Film erinnert an die Zeit der gewaltsamen Trennung Europas in Ost und West ab 1945 und beleuchtet dabei das Leben der österreichischen Bevölkerung in den Grenzregionen. „Verbunkert, vergraben, vergessen – Das Bundesheer im Kalten Krieg“ (22.45 Uhr) von Walter Seledec beschäftigt sich schließlich mit dem Ende des Kalten Krieges und den Auswirkungen – damals wie heute – auf Österreich sowie die österreichische Sicherheitspolitik.

Sonntag, 20. März

Der Programmtag am Sonntag startet mit der Sendung „LICHTblicke & WEGweiser – Marianne Hengl im Gespräch mit Barbara Stöckl“ (9.35 Uhr) über das Überwinden von schweren Momenten im Leben. Anschließend überträgt „ORF III LIVE“ (10.00 Uhr) einen katholischen Gottesdienst aus Innsbruck/Kranebitten.

Zum Finale des Austropop-Schwerpunkts präsentiert ORF III vier Konzerte und ein Porträt: Auf das Donauinselfest-Konzert „Wolfgang Ambros & die No.1 vom Wienerwald“ (11.55 Uhr) folgt „Das große Falco-Tribute-Konzert“ (13.05 Uhr), bei dem namhafte Künstler/innen wie Fettes Brot, Julian Le Play und Edita Malovčić 2017 das Falco-Konzert vom Donauinselfest 1993 wieder aufleben ließen. Danach stehen „Peter Kraus – Jubiläumskonzert aus der Wiener Stadthalle“ 2018 (14.15 Uhr) und „Merci, Udo – Das letzte Konzert einer Legende“ (16.25 Uhr) auf dem Programm. Abschließend zeigt ORF III das Porträt „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ (18.35 Uhr).

Der Höhepunkt des Wochenendes, „Stimmen für den Frieden – Das Benefizkonzert für NACHBAR IN NOT“ live-zeitversetzt aus der Wiener Stadthalle, steht im Hauptabend in „Erlebnis Bühne LIVE“ (20.15 Uhr) auf dem Spielplan. Zu Beginn präsentieren die Musicalstars Gino Emnes, Carin Filipčić, Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz und Lukas Perman die bekanntesten Lieder aus VBW-Eigenproduktionen sowie aus der aktuellen Produktion „Cats“. Anschließend treten Radio-Wien-Publikumslieblinge wie Sandra Pires auf, die Stings „Russians“ performt. Auch Kabarettistin, Sängerin und „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis sowie Sängerin Iris Camaa werden ihren Stimmen musikalisch für den Frieden erheben. Danach betreten zahlreiche Stars der Opernwelt und Klassikszene die Bühne: So wird der Arnold Schoenberg Chor gemeinsam mit dem Musicians for Peace Orchester unter der Leitung von Erwin Ortner „Va, pensiero“ aus Giuseppe Verdis „Nabucco“ sowie „O welche Lust“ – den Gefangenenchor aus Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ – interpretieren. Das Janoska Ensemble mit seiner gewohnt unbändigen Energie nimmt genauso teil wie die Wiener Sängerknaben, die „Music for a while“ von Henry Purcell singen, oder Stargeiger Julian Rachlin mit dem 2. Satz aus Mozarts Violinkonzert Nr. 2. Außerdem zu erleben: Rolando Villazón mit „L’Ideale“ von Francesco Paolo Tosti. Zum Abschluss dieses besonderen Benefizereignisses kommen alle Künstlerinnen und Künstler für John Lennons Friedenshymne „Imagine“ auf die Bühne.

