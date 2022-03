Happy-Ending für Ziegenweibchen Hanni, Nanni, Bienchen und Blümchen

Die vier jungen Zwergziegen übersiedeln vom Tierschutzhaus Vösendorf in den Zoo Schönbrunn

Wien/Vösendorf (OTS) - Nachdem sie von ihrer eigentlichen Besitzerin zurückgelassen wurden und vorübergehend auf einem Pferdehof untergebracht waren, kamen die Ziegenweibchen Anfang Februar ins Tierschutzhaus Vösendorf. Dort wurden sie gemeinsam mit 5 anderen Ziegen untergebracht und befanden sich so in guter Gesellschaft.

Die Ziege Hanni hat leider eine Behinderung, denn ihr fehlen die Klauen an der rechten Hinterextremität. Sie kommt aber gut zurecht damit und wird von den Pflegerinnen und Pflegern und dem medizinischen Personal von Tierschutz Austria bestens versorgt.

Nun übersiedeln die 2020 geborenen Zwergziegen in den Streichelzoo in Schönbrunn, wo sie mindestens so viel Fürsorge erhalten, wie im Tierschutzhaus.

Bilder der vier Zwergziegenweibchen: (c) Tierschutz Austria

https://we.tl/t-18nHuzjxEA

