Notruftelefon: Sicher in den Frühling

Hilfswerk-Notruftelefon bietet Sicherheitsgefühl – auch für aktive Senioren. Im März und April gibt es eine spezielle Frühlingsaktion.

St. Pölten (OTS) - Die Sonnenstrahlen werden wieder wärmer. Jetzt zu Frühlingsbeginn zieht es die Niederösterreicher/innen mehr ins Freie – um die ersten Arbeiten im Garten zu erledigen oder einfach nur um bei einem Spaziergang die frische Luft zu genießen. Damit aktive Seniorinnen und Senioren sicher in den Frühling starten können, gibt es das Notruftelefon des Hilfswerks: Wenn ein Notfall eintritt, ist es DER Schutzengel: Ein Knopfdruck auf den Sender genügt, und sofort wird eine Verbindung zur rund um die Uhr erreichbaren Notrufzentrale hergestellt. Da wichtige Daten der Kundinnen und Kunden vorgemerkt sind, können die Mitarbeiter/innen rasch und gezielt Hilfe organisieren. Egal ob Wochenende, Feiertag oder mitten in der Nacht: binnen kurzer Zeit können die angegebene Vertrauensperson oder die Rettung zur Stelle sein.

Die Inbetriebnahme des Notruftelefons ist einfach: Mitarbeiter/innen des Hilfswerks kommen nach Hause, beantworten in Ruhe alle Fragen, kümmern sich um den Aufbau und aktivieren das Notruftelefon. Das Mobilteil des Notruftelefons kann übrigens nicht nur über einen Sender am Handgelenk aktiviert werden, sondern auch über ein schickes Amulett. Fast 4100 Nutzer/innen vertrauen auf das Notruftelefon alleine in Niederösterreich, in ganz Österreich sogar mehr als 6200.

Aktion im Frühling. „Das Notruftelefon ist auch für aktive Senioren geeignet, die gerne unterwegs sind und dabei das gute Gefühl der Sicherheit genießen wollen“ , bekräftigt Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. Deswegen bietet das Hilfswerk im März und April einen spezielle Frühlingsaktion. Bei Neuanschluss eines Notruftelefons gibt es keine Anschlussgebühr - das heißt Neukundinnen und Neukunden sparen 30 Euro.

Ob das klassische Notruftelefon für zuhause oder die mobile Variante: Informationen zum Notruftelefon und Bestellung unter 0800 800 408 oder www.notruftelefon.at

