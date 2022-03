Web Only: Comedy-Drama-Serie "Good Vibrations" ab sofort und für ein Jahr in der ARTE Mediathek (FOTO)

Strasbourg (ots) - Die britische Dramedy-Serie "Good Vibrations" von Oriane Messina und Fay Rusling ist ab sofort und bis März 2023 auf arte.tv zu streamen.

1982 werden vier Frauen der britischen Stadt Sheffield zu Freundinnen, als sie zum Missfallen ihrer Freunde und Familien Verkaufspartys für Reizwäsche und Sextoys organisieren. Vier großartige Schauspielerinnen bilden den Mittelpunkt dieser feinfühligen und farbenfrohen Serie: Sophie Rundle (Peaky Blinders), Penelope Wilton (Downton Abbey), Angela Griffin (Mount Pleasant) und Sharon Rooney (My Mad Fat Diary).

Die Drehbuchautorinnen Oriane Messina und Fay Rusling verschweigen zwar nicht die wirtschaftlichen und familiären Probleme, die in Großbritannien unter Margaret Thatcher durch die hohe Arbeitslosigkeit entstanden, konzentrieren sich aber vor allem auf berührende und lustige Figuren, die ein solidarisches Miteinander leben. Während die Frauen entschlossen ihren Weg gehen, müssen sich die Männer anstrengen, um mit der Situation klar zu kommen. Depeche Mode, Blondie, Culture Club, The Pretenders, Ultravox und David Bowie bestimmen den Soundtrack.

Good Vibrations

Serie von Fay Rusling und Oriane Messina; Regie: Joss Agnew, Marek Losey, Jill Robertson; Drehbuch: Fay Rusling, Oriane Messina, nach der Vorlage "Good Vibrations: The True Story of Ann Summers" von Jacqueline Gold; Mit: Sophie Rundle, Penelope Wilton, Angela Griffin, Sharon Rooney, Will Merrick; Produktion: CPL Productions; Verleih: ITV(Brief Encounters, Großbritannien, 2016, 6x45 Min., OmU)

"Good Vibrations" ist die dritte Serie der Web-Only-Kollektion "Heldinnen in Serie" , die ARTE im Februar startete. Alle Infos und eine Übersicht dazu hier in der Pressemappe.

Rückfragen & Kontakt:

Lucia Göhner | lucia.goehner @ arte.tv | +33 3 90 14 21 57

Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresse