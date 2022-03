FP-Landbauer: Schluss mit Sonntagsreden! Endlich Maßnahmen gegen Rekordteuerung treffen

FPÖ NÖ fordert „Preisstopp JETZT“ – Aktuelle Stunde im NÖ Landtag

St. Pölten (OTS) - „Die Politik von ÖVP und Grünen kann man nur mehr als asozial bezeichnen. Seit Monaten schauen der Kanzler und die Landeshauptleute zu, wie sich immer mehr Österreicher das Leben nicht mehr leisten können und Existenzen an der Preisexplosion zugrunde gehen. Ein ergebnisloser Gipfel jagt den nächsten. Es wird evaluiert und viel heiße Luft produziert. Die Menschen haben die Sonntagsreden satt. Es ist Zeit zu handeln, anstatt permanent nach Ausreden zu suchen, warum etwas nicht geht“, sagt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Bereits zwei Drittel können sich das Leben nicht mehr leisten und müssen den Gürtel enger schnallen! Die FPÖ NÖ fordert einen sofortigen Preisstopp. „Das Leben muss wieder leistbar sein. Schluss mit den erbärmlichen Sonntagsreden und leeren Versprechungen“, so Landbauer.

Die FPÖ NÖ wird die Teuerung zum Hauptthema in der kommenden Landtagssitzung machen. Unter dem Titel „Preisstopp JETZT! Endlich aufs eigene Land schauen“ fordern die Freiheitlichen Sofortmaßnahmen gegen die Kostenlawine. „Die ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner redet sich seit Monaten auf die Bundesregierung aus und schwadroniert von Hilfen für die Landsleute, die es gar nicht gibt. Dabei gäbe es auf Landesebene viele Möglichkeit, selbst aktiv zu werden“, so Landbauer.

Die FPÖ fordert unter anderem die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf 300 Euro in Niederösterreich. „In keinem anderen Bundesland ist der Heizkostenzuschuss so niedrig! Die Mikl-Leitner ÖVP bewegt sich keinen Millimeter und blockiert diese dringend notwendige Direkthilfe. Ganz nach dem Motto: Wer sich das Heizen nicht leisten kann, soll halt mehr anziehen. Diese asoziale Politik gehört abgewählt!“, so Landbauer.

