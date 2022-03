Toto: Garantie13er mit 100.000 Euro wartet

Kein Dreizehner, Doppeljackpot

Wien (OTS) - In der Toto-Runde 11A schaffte es niemand, den Dreizehner zu tippen. So steht bereits ein Doppeljackpot auf dem Spiel. Aber damit nicht genug – auf die Totofans wartet eine besondere Runde, eine Garantierunde. Im 13er-Gewinnrang werden 100.000 Euro garantiert.

Den Zwölfer holte sich ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus Salzburg. In den 6. Tipp des Toto Quicktipps hatte der Zufallsgenerator doch tatsächlich den Gewinn gesetzt, der mehr als 5.200 Euro bringt.

In der Torwette hält die Jackpot-Serie weiter an. Da es abermals keine fünf richtigen Ergebnisse gab, wartet im ersten Rang bereits ein 16-fach-Jackpot. Im zweiten Rang gab es zum vierten Mal in Folge keinen Gewinn.

Annahmeschluss für die Runde 11B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 11A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 9.668,56 – 100.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.221,00 5 Elfer zu je EUR 115,40 73 Zehner zu je EUR 15,80 37 5er Bonus zu je EUR 12,90

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 1 / X 1 1 X 1 2 2 2 2 2 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 15.592,56 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.653,79 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 391,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 156.155,37

Torwette-Resultate: 1:2 0:+ 0:1 0:1 +:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at