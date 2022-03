Grüne Wien/Stark, Sequenz begrüßen länderübergreifende Öffis zwischen Wien und Niederösterreich

Förderung durch Klimaministerin Gewessler macht Öffi-Ausbau nach Niederösterreich möglich

Wien (OTS) - Jahrzehntelang wurde es diskutiert, jetzt ist es Dank Grüner Regierungsbeteiligung im Bund endlich möglich geworden: Eine länderübergreifende Öffi-Verbindung zwischen Wien und Niederösterreich. Das Klimaministerium ermöglicht diesen Öffi-Ausbau durch eine substantielle Finanzierung. „Die Straßenbahn nach Schwechat ist eine jahrlange Grüne Forderung. Endlich wurde diese Schallmauer der Landesgrenze zwischen Wien und Niederösterreich durchbrochen. Durch die Grüne Klimaministerin löst sich jetzt der Knoten“, so der Mobilitätssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark.



Öffi-Ausbau jetzt beschleunigen

Stark sieht in dem Ausbau länderübergreifender Öffis auch einen Weg, um aus der Öl-Abhängigkeit herauszukommen. Die aktuellen Preisanstiege haben gezeigt, wie dringend Alternativen zum Auto geschaffen werden müssen. „Seit über 10 Jahren wird über die Straßenbahn nach Schwechat diskutiert, eine Fertigstellung 2025 dauert viel zu lange. Klima und Geldbörsl brauchen jetzt eine Entlastung. Auch in den Norden und Süden Wiens, etwa nach Groß-Enzersdorf und Kaltenleutgeben, muss es länderübergreifenden Öffis geben, und das so schnell wie möglich“, so Stark.



