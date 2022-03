VP Währing: Hohe Zustimmung für VP-Forderungen im Bezirksparlament

Erfolg für bürgerliches Währing – Acht von neun Anträgen in der Sitzung der Bezirksvertretung angenommen

Wien (OTS) - In der Sitzung der Währinger Bezirksvertretung am 17. März 2022 brachte das Team der Neuen Volkspartei Währing zwei Anfragen, sieben Anträge und zwei gemeinsame Anträge mit SPÖ, NEOS, Grün und Kurt Weber ein. „Unser politischer Schwerpunkt liegt wie in den Jahren zuvor in bürgerlicher und urbaner Politik. Beispielhaft dafür ist unser Resolutionsantrag zur Partizipation der Bevölkerung zu Vorschlägen bei Verkehrsproblemen. Gleichzeitig setzen wir mit dem gemeinsamen Antrag zur Weiterführung der Agenda Währing einen Schritt in Richtung mehr Bürgerbeteiligung. Denn Bürgerbeteiligung muss mit Leben gefüllt werden“, so Beate Marx, Klubobfrau der Neuen Volkspartei Währing.

Ladestation, Schulwegsicherheit und Hundezone

Seit jeher fordert und fördert die Volkspartei Bürgerprojekte in Währing. In dieser Sitzung wurden unter anderem drei konkrete Bürgerwünsche eingebracht. „Mit der Forderung nach der Aufstellung einer E-Ladestation an der Pötzleinsdorfer Höhe kommen wir der Idee der AnrainerInnen nach. Denn der Bedarf an der Endstelle 41A ist enorm“, so Oliver Möllner, Bezirksvorsteherin-Stellvertreter der Neuen Volkspartei Währing. Möllner weiter: „Seitens der Schule und des Elternvereins Volksschule Cottage wurde der dringende Wunsch an uns herangetragen, die Schulwegsicherheit in der Cottagegasse zu verbessern. Wir fordern daher die Prüfung eines Schutzweges, um den SchülerInnen mehr Sicherheit zu bieten.“

Das dritte Bürgerprojekt betrifft die Hundewiese Pötzleinsdorf. „Die Prüfung des Standortes erfolgte 2021 und fiel seitens der Stadt Wien positiv aus. Die Kosten wurden uns bereits bekannt gegeben. Nun soll die Hundewiese schnellstmöglich umgesetzt werden“, so Möllner.

Unterstützung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Ein gemeinsamer Resolutionsantrag von ÖVP, SPÖ, NEOS, Grün und Kurt Weber zur Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine wurde mit einer Gegenstimme angenommen. „Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt in beispielloser Weise den Frieden und die Sicherheit in Europa. Das menschliche Leid ist enorm. Als Volkspartei Währing und als Bezirk wollen und werden wir für geflüchtete Menschen aus der Ukraine Unterstützung anbieten. Wir sind alle gefordert“, so Johannes Schreiber, Bezirksparteiobmann der Neuen Volkspartei Währing.

Mehr Kinderärzte für Währing

Ebenso wurde der Resolutionsantrag zur Errichtung eines kinderärztlichen Primärversorgungszentrums im Bezirk angenommen. „Währing braucht eine rasche Verbesserung der kinderärztlichen Primärversorgung. Schon seit längerem sind die 8.000 Kinder in Währing auf eine einzige Kassenärztin für Kinder- und Jugendheilkunde angewiesen. Das ist viel zu wenig. Wir fordern eine rasche Verbesserung“, so Kasia Greco, Gemeinderätin der Neuen Volkspartei Währing abschließend, die bereits im Wiener Gemeinderat diese Initiative setzte.

