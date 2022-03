21. Bezirk: Musik-Abend „Das Lied vom Glück“ am 26.3.

Ab 18.00 Uhr, Spende: 15 Euro, Anmeldung: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung des Vereines „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ hat den Titel „‚Das Lied vom Glück‘ oder ‚Zwischen Zagreb und Wien‘". Das Konzert findet am Samstag, 26. März, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) statt. „Musikalische Erinnerungen“ an den Operetten-Komponisten Felix Albini (1869 – 1933) starten im Festsaal des Museums um 18.00 Uhr. Albinis Wirken erstreckte sich von Zagreb bis nach Graz und Wien. Zu seinen Werken zählen die Operetten „Der Nabob“ und „Die kleine Baronesse“. An diesem klangvollen Abend wirken Yvonne Preisler (Sopran), Anthea Barac (Mezzosopran), Thomas Schmidt (Tenor) und Shih-Yeh Lu (Klavier) mit.

Die Zuhörerschaft wird um einheitliche „Eintrittsspenden“ (pro Person: 15 Euro, Studierende: 5 Euro) ersucht. Zudem muss sich das Publikum an die aktuellen Corona-Vorschriften halten. Eine Anmeldung zum Konzert ist auch erforderlich: Telefon 01/271 96 24 bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at. Weitere Informationen über den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ sind im Internet nachlesbar: www.beethoven-gedenkstaette.at.

Kulturelle Angebote aller Art gibt es laufend im Bezirksmuseum Floridsdorf. Koordiniert werden alle Veranstaltungen durch den ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister. Gerne antwortet der Museumsverantwortliche auf Anfragen unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Sängerin Yvonne Preisler:

https://yvonnepreisler.com

Felix Albini („Musiklexikon online“): www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_A/Albini_Srecko.xml

Felix Albini („Theatermuseum“): www.theatermuseum.at/online-sammlung/detail/576535/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

