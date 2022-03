Sachslehner: „Freiheitliche Kriegs-Rechtfertigungsversuche verdeutlichen Russland-Hörigkeit“

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser verbreitet via Facebook einen Text, in dem Putin als Opfer und die Ukraine als Verursacher des Krieges dargestellt wird.

Wien (OTS) - „Die freiheitlichen Rechtfertigungsversuche für den Ukraine-Krieg verdeutlichen die Russland-Hörigkeit der FPÖ. Dass der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser via Facebook einen Text verbreitet, in dem Putin als Opfer und die Ukraine als Verursacher des Krieges dargestellt wird, ist einem politischen Mandatsträger unwürdig und bedarf einer raschen Richtigstellung und Entschuldigung. In der FPÖ wird, ähnlich wie in der KPÖ, offenbar kein Hehl daraus gemacht, dass man Putin näher steht, als einer demokratischen Partei in Österreich gut täte - was auch die ehemalige Kooperation mit Putins Partei gezeigt hat. Hauser scheinen Verschwörungstheorien ohnehin sehr nahe zu sein, denn auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreitet der FPÖ-Politiker des Öfteren faktenwidrige Behauptungen“, so die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

