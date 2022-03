Büchereien öffnen ihr Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine

Wien (OTS) - Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können ab sofort kostenlos das Angebot der Stadt Wien-Büchereien nutzen; als Nachweis dient die Karte über den Aufenthaltstitel. Sie erhalten damit kostenlos eine Büchereikarte und können gebührenfrei Medien in allen 38 Zweigstellen der Büchereien entlehnen. Das gilt auch für die Online-Angebote wie E-Books und nationale wie internationale Zeitungen. Darüber hinaus stehen die Büchereien mit ihren Internet-, Lese-, und Lernplätzen auch als konsumfreier Aufenthaltsort allen Besucher*innen auch ohne Büchereikarte zur Verfügung. In der Hauptbücherei und der Kinderbücherei der Weltsprachen gibt es einen kleinen Bestand an ukrainischen Büchern.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Putins Krieg gegen die Ukraine bringt unsagbares Leid für die Menschen dort. Als Stadt Wien ist es unsere Verpflichtung den Menschen, die vor Zerstörung und Tod flüchten, Sicherheit zu bieten. Dazu gehört auch, wichtige Angebote in unserer Stadt, wie eben die Büchereien, frei zugänglich zu machen.“

Bernhard Pöckl, Leiter der Stadt Wien - Büchereien dazu: „Die Büchereien sind ein Platz für Austausch und Begegnung. Sie sind auch ein sicherer Ort für alle, ein Raum, in dem man für sich und gemeinsam mit anderen zur gleichen Zeit sein kann. Wir hoffen, damit für ein Stück Normalität oder sogar Zerstreuung sorgen zu können und den Geflüchteten aus der Ukraine zu zeigen, dass sie unsere volle Unterstützung haben.“

Angebote für geflüchtete Menschen

Schon bisher hatten Geflüchtete die Möglichkeit, eine Büchereikarte zu erhalten. Im ersten Jahr wird dazu jedenfalls eine Befreiung von der Jahresgebühr gewährt. Wenn das Asylverfahren nach einem Jahr noch nicht entschieden ist, kann die Befreiung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Büchereien unterstützen Migrant*innen und Geflüchtete mit kostenlosen Deutschlern-Angeboten: In der Hauptbücherei und den Zweigstellen Wieden und Bildungszentrum Simmering finden moderierte Konversationsrunden für Menschen mit nicht-deutscher Muttersprache statt. In der Hauptbücherei kann außerdem im "Sprachencafé" Deutsch geübt werden.

