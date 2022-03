ORF RadioKulturhaus: „Solo-Drum“ mit Depeche Mode-Schlagzeuger Christian Eigner am 26.3.

Wien (OTS) - Christian Eigner zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Musiker/innen aller Zeiten und stand als Schlagzeuger der Kultband Depeche Mode bereits auf den größten Bühnen der Welt. Am Samstag, den 26. März (19.30 Uhr) präsentiert er bei „Solo-Drum“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses ausgesuchte Werke aus seinem umfangreichen Songkatalog. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Schon im Alter von 16 Jahren hat Christian Eigners einzigartige Schlagzeugkarriere begonnen. Im Lauf der Jahre wurde er zum viel gebuchten Studiomusiker, spielte zahlreiche Live- und Studiosessions mit Willi Resetarits alias Ostbahn-Kurti, Georg Danzer und Peter Cornelius und wirkte an über 300 Alben mit. Die großen Bühnen der Welt lernte Eigner als Tour-Schlagzeuger von Depeche Mode kennen. Seit der ersten Begegnung mit der britischen Kultband vor 25 Jahren begleitet er jede Live-Tournee. Darüber hinaus unterstützt er Depeche Mode-Sänger Dave Gahan beim Schreiben von Songs. So entstanden diverse Titel für die Alben „Playing The Angel“, „Sounds of the Universe“, „Spirit“ sowie für Gahans Soloalbum „Hourglass“.

Daneben macht Eigner aber auch eigene Projekte. 2005 etwa nahm er sein erstes Soloalbum auf. Zwei Jahre später eröffnete er ein eigenes Studio in Österreich. Jetzt startet der Ausnahmedrummer eine Solo-Konzertreihe, bei der er ausgesuchte Werke aus seinem umfangreichen Songkatalog live performt. Am Samstag, den 26. März treffen im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses Elemente des Alternative und Old School Rock auf Electronic Music Sounds, brachiale Drum Patterns und maschinelle Präzision. Der Eintritt beträgt EUR 29,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

